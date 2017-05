Začalo sa vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktorí predstavajú svoje projekty

Poradové čísla si každý z nich vyžreboval. Každý kandidát má prvých 15 minút na predstavenie svojho projektu riadenia a rozvoja RTVS na roky 2017 – 2022. Ďalších 20 minút má vyhradených na odpovede na otázky poslancov, pričom sa do toho nezapočítava čas, ktorý uplynul počas formulovania otázok poslancami.

Podrobne sa s predstavami jednotlivých kandidátov o fungovaní a rozvoji RTVS bude dať zoznámiť aj ďalšie dni. Ako totiž pre agentúru SITA avizoval predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer), po verejnom vypočutí výbor zverejní projekty kandidátov na webstránke NR SR. Dostupné by mali byť až do dňa tajnej voľby nového šéfa RTVS v parlamente plánovanej na koniec júna.

Mediálny výbor NR SR už dnes večer po vypočutí prijme uznesenie. Podľa pravidiel totiž musí výbor predložiť národnej rade do dvoch pracovných dní, teda do štvrtka 1. júna, od verejného vypočutia posledného kandidáta návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom.

Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS voliť v tajnej voľbe už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by mohla byť 29. júna. Ani tieto dátumy nemusia byť definitívne. Voľbu generálneho riaditeľa RTVS zaradí do programu nasledujúcej schôdze parlamentu predseda NR SR. Schôdza NR SR sa začne 13. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie Václavovi Mikovi vyprší päťročné funkčné obdobie na začiatku augusta.