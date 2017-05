Fico: V boji s korupciou musí zohrať výraznejšiu úlohu aj represia

Na seminári sú zástupcovia OECD, vedúci služobných úradov, zamestnanci zaoberajúci sa ľudskými zdrojmi a zástupcovia tretieho sektora.

Premiér vyhlásil, že boj s korupciou sa nedá vyhrať len dobrou legislatívou či na seminároch. Dôležitá je uvedomelosť ľudí, ich odhodlanie a občianska statočnosť. Premiér v tejto súvislosti zdôraznil, že treba zlepšiť postavenie oznamovateľov korupcie. Nechce túto legislatívu šiť horúcou ihlou.

Spomenul však, že by sme mohli ísť až tak ďaleko, že v mimoriadne závažných prípadoch by oznamovateľovi korupcie mohol byť ponúknutý mechanizmus zmeny identity tak, ako je to v prípade svedkov. Dodal, že je tu aj možnosť odmeňovania oznamovateľov. Fico zároveň zdôraznil, že ľudia sa musia aj báť, výraznejšiu úlohu musí zohrať represia, ktorá nemôže nikoho nechať pokojným.

Prezident policajného zboru Gašpar na úvod seminára uviedol, že je nesmierne dôležité monitorovať korupciu v čase jej páchania. Vtedy má aj polícia výsledky a väčšinou prípady končia dohodou o vine a treste. Ak sa korupčné správanie oznámi neskôr, je malá úspešnosť objasnenosti prípadov.

Ľudí podľa Gašpara treba motivovať oznamovať korupciu a oznamovatelia by sa mali cítiť komfortne, zdôraznil. Boj s korupciou však nie je podľa policajného prezidenta čierno-biely a ani výsledky nie sú nulové, ako sa niekedy prezentuje, zdôraznil.