Kto je zodpovedný za poškodené Hložníkove obrazy?

V tom čase sa ich hodnota odhadovala na 116-tisíc eur. Zodpovednosť za poškodenie diel si medzi sebou hádže Matica slovenská, ktorá ich skladuje a Nadácia Matice, ktorá má poklad v správe.

Na to, že diela nie sú v poriadku, prišla Turčianska galéria v Martine. Matica ju oslovila, aby zbierku uložila vo svojom depozite. „Zo správy o prehliadke obrazov zo strany Turčianskej galérie vyplýva, že poškodené sú len rámy obrazov a je podozrenie z napadnutia plesňou, ktoré však je potrebné odborne preskúmať,“ povedal pre denník Pravda Maroš Smolec, správca Matice Slovenskej s tým, že galéria preto obrazy odmietla uskladniť.

Sídlo Matice slovenskej v Martine. Autor: SITA, ĽUDOVÍT VANIHER

Smolec podčiarkol, že ide len o podozrenie z napadnutia. „Preto sme oslovili dvoch expertov na posúdenie stavu zbierky. Výsledky po ukončení posudzovania zverejníme,“ sľúbil správca. Potom sa rozhodne o ďalšom postupe. Nevylučuje, že oslovia aj štátnu Slovenskú národnú galériu, aby zbierku prevzala.

Matica Slovenská je ochotná komunikovať aj s Nadáciou Matice a stanoviť spoločný postup pri prípadnej reštaurácii. Na otázku, kto sa o diela staral a kto a ako často ich kontroloval, Smolec odpovedal, že od svojho nástupu do funkcie pred tromi rokmi sa snaží nájsť pre obrazy vhodné miesto.

„Prečo sa zbierka nachádza v priestoroch Matice slovenskej odpovedať neviem, je to otázka na predstaviteľov nadácie, prečo tak konali po prevzatí obrazov v roku 2005 od Slovenskej národnej knižnice. Rovnako nedisponujem informáciou, že by sa Matica zaviazala o obrazy starať,“ pripomenul Smolec.

Správca Nadácie Matice Slovenskej Jozef Steiner si myslí, že zodpovedná za stav obrazov je Matica a tá by mala znášať aj náklady na reštaurovanie. „Obrazy sú uložené v Matici s vedomím nadácie a vychádzame z toho, že je s nimi odborne narábané, a sú uložené tak, aby sa predchádzalo škodám,“ poukázal Steiner, ktorý tvrdí, že sa o probléme so zbierkou dozvedel od novinárov.

Denník Pravda sa ho pýtal, či zbierku v minulosti preveroval. „Priebežne som zisťoval, v akom stave obrazy sú, naposledy to bolo asi pred dvoma či troma mesiacmi, dostal som odpoveď, že sú v poriadku,“ bráni sa Steiner. Myslí si, že diela sú v priestoroch Matice preto, lebo si ich nárokovala, hoci celý národný poklad vrátane umeleckých diel spravuje nadácia. Steiner podčiarkol, že Matici už navrhli, aby si „poklad“ vzala, jej výbor s tým vraj nesúhlasil.

Denník Pravda sa opäť opýtal ministerstva kultúry, či situáciu preverí. To nič podobné neplánuje.

„Tieto obrazy sú dlhoročne v správe súkromnej nadácie a ministerstvo kultúry nemá ako štátny orgán na jej majetok žiaden dosah,“ poznamenal hovorca rezortu Jozef Bednár. Zbierka je však uskladnená v priestoroch verejnoprávnej Matice a na tú dosah minister má.

Za plesne na obrazoch môže podľa odborníkov zlá starostlivosť a umiestnenie. „Stáva sa to vtedy, ak sú umiestnené alebo skladované v zlom, vlhkom prostredí,“ uviedol reštaurátor, ktorý si neprial zverejniť svoje meno.

To, že by mohli byť poškodené diela nášho národného umelca, je podľa neho nezodpovedný prístup. Majú vysokú peňažnú aj historickú hodnotu. „Každé dielo by malo byť umiestnené v klasickej domácej teplote, napríklad 20 stupňov Celzia, pravidelne vetranej. Rámom aj plátnu škodí, ak také podmienky nemá zabezpečené,“ doplnil.

Na odstránenie plesní sú podľa neho určité postupy a chemikálie. „Celý postup je náročný hlavne na čas, pretože vlhký obraz musí pomaly uschnúť, a to veľmi šetrne, aby sa nepoškodila a neopadala maľba. Rovnako škodlivé môže byť, ak ho vlhký presuniete do suchého prostredia,“ dodal. Oprava jedného obrazu môže trvať aj pol roka. Rozsah poškodenia potom určuje aj cenu reštaurovania.

Ako dlho môže trvať, kým zbierka bude opäť v poriadku, si netrúfla odhadnúť ani ďalšia reštaurátorka, ktorú Pravda oslovila. Najskôr sa podľa nej robí obhliadka, ktorá určí, v akom stave je dielo, či má opadané alebo chýbajúce vrstvy, v akom stave je plátno, maľba či rám. Tá môže trvať aj mesiac. Jej súčasťou bývajú aj chemické testy.

„Tie sa však môžu preskočiť, ak ide o okamžitú záchranu diela. To máte ako so zdravím a prístupom lekára. Ani ten nevie určiť diagnózu hneď, ale pri záchrane života sú určité postupy, ktoré urobí,“ uzavrela.