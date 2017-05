Zmena identity pre oznamovateľov korupcie?

Postavenie ľudí, ktorí nahlasujú prípady korupcie, sa musí na Slovensku zlepšiť. Pri mimoriadne závažných prípadoch by dokonca mohla byť oznamovateľom, ktorí sa boja o svoju bezpečnosť, ponúknutá zmena identity. Občanov, ktorí upozornia na nekalé praktiky, môže motivovať aj finančná odmena. Na seminári o ochrane oznamovateľov korupcie, ktorý sa konal na úrade vlády, to povedal premiér Robert Fico (Smer).

Podľa premiéra pri boji s korupciou len prevencia nestačí, ľudia sa musia báť brať úplatky, ale aj podplácať. „Prevencia bez súčinnosti s represiou nemôže dosahovať také výsledky, aké od nej očakávame,“ spomenul. Dodal, že nevylučuje ani takú právnu úpravu, ktorá by oznamovateľovi zaručila odmenu v prípade, ak by bol páchateľ na základe jeho podnetu právoplatne odsúdený. Kabinet začína podľa Fica v súčasnosti pracovať na novelizácii zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. „Táto ochrana je orientovaná predovšetkým do pracovnoprávneho prostredia, inšpektoráty práce a prokururatúra chránia zamestnanca, ak poskytne nejaké informácie. Nám sa to zdá byť veľmi málo,“ doplnil premiér.

Status oznamovateľov korupcie by sa mal podľa neho priblížiť postaveniu chránených svedkov, ktorých ochranu určuje špeciálny zákon. Ten sa zaoberá situáciami, keď ľuďom za výpoveď či poskytnutie dôkazov hrozí nebezpečenstvo. Ide o také zločiny, za ktoré sa páchateľom udeľujú výnimočné tresty, ako je doživotie, alebo boli spáchané organizovanou či zločineckou skupinou. Podľa tohto zákona sú ohrozenými aj blízke osoby svedka.

Oznamovateľ korupcie nie je automaticky svedkom, stáva sa ním až vtedy, ak ho ako svedka predvolajú na súd. Niektorí však nechcú v tejto pozícii vystupovať, a preto sa zákon na nich nevzťahuje. Jednou z možností, ako tých, ktorí upozornia na korupciu chrániť, môže byť zmena identity. „Nemôžeme dopustiť, aby tí, ktorí prejavili občiansku statočnosť, boli terčom útokov či vyhrážok. Chceme povzbudiť ľudí, aby sa nebáli ohlasovať korupčné správanie,“ zdôraznil Fico.

Ako pre Pravdu vysvetlil bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, pri zmene identity dostane človek nové meno aj doklady, musí zmeniť bydlisko a zamestnanie. Rovnaké opatrenia platia aj pre jeho rodinu. Ani to však nie je zárukou úplnej anonymity.

„Tento inštitút je použiteľný pri svedectvách pri závažných trestných činoch, no treba brať do úvahy aj rozlohu Slovenska a to, že zmeniť identitu človeka, ktorý by zotrval na našom území, je síce teoreticky možné, ale veľmi ťažko realizovateľné. Záleží na tom, odkiaľ tento človek pochádza, aké má korene, koľko ľudí ho pozná… Všetko by sa mohlo pokaziť napríklad tým, že ho niekto spozná na ulici. V takomto prípade by teda k tomu zrejme dochádzalo v spolupráci s okolitými krajinami,“ nadhodil expert na bezpečnosť.

Zmena identity v prípade oznamovateľov korupcie podľa neho stojí za zváženie. „Je dobré o tom uvažovať, no pri realizácii takýchto opatrení by tam zrejme bolo veľa problémov,“ uzavrel Naď.