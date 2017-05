Zrušenie amnestií: Všetci, ktorí nás upodozrievali z nepoctivej hry, sa zasa hlboko mýlili, tvrdí Fico

Prezident Andrej Kiska teraz očakáva konanie súdov. „Rozhodnutie Ústavného súdu SR otvára po 19 rokoch priestor na uplatnenie elementárnej spravodlivosti pre obete a poškodených. Očakávam, že po zrušení Mečiarových amnestií sa dočkáme procesu, ktorý určí, kto je osobne a trestne zodpovedný za zavlečenie Michala Kováča ml. do cudziny a súvisiace činy. Je vecou súdov, aby začali konať a rozhodovať vo všetkých veciach, v ktorých sa pre amnestie nesmelo pokračovať. Tak, aby ich zrušenie nezostalo len na papieri. Ľudia na Slovensku oprávnene očakávajú, že výsledkom budú spravodlivé a nespochybniteľné rozsudky našich súdov, ktoré konečne uzavrú túto temnú kapitolu v histórii našej krajiny,“ dodal Kiska.

Podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) sa po 19 rokoch a viacerých neúspešných pokusoch definitívne podarilo odstrániť jednu veľkú traumu tejto krajiny. Ako dodala, Mečiarove amnestie sa podarilo zrušiť v zhode s vládou, parlamentom, prezidentom a vo výsledku aj ústavným súdom. „Práve zhoda najvyšších ústavných inštitúcií na spôsobe zrušenia amnestií svedčí o tom, že v kľúčových okamihoch a dôležitých témach ešte stále dokážeme komunikovať a nájsť východisko. Pre Slovensko je to významný deň a ďakujem všetkým, ktorí sa na ňom podieľali,“ dodala Žitňanská na Facebooku.

Europoslanec Ivan Štefanec (EPP, KDH) v reakcii na zrušenie Mečiarových amnestií uviedol, že ešte pred rokom by tomu nikto nebol veril. „Zločiny, ktorých sa dopúšťala SIS a mafia pod vedením Mečiara, Lexu a Svěchotu bude možné vyšetrovať,“ uviedol v stanovisku na Facebooku. Podľa Štefanca sa opäť ukázalo, že verejný tlak má zmysel a musí mu ustúpiť aj Smer, ktorý všetky predchádzajúce návrhy KDH na zrušenie nemorálnych amnestií zablokoval. „Veľká úcta a obdiv patrí pani Anne Remiášovej a všetkým, ktorí k tomuto víťazstvu spravodlivosti a demokracie dopomohli. Teraz treba len dať pozor, aby pohrobkovia mečiarizmu nemali šancu ovplyvňovať vyšetrovanie a súdy,“ dodal Štefanec.

Pavol Demeš, ktorý bol blízkym priateľom prezidenta Michala Kováča a pôsobil aj v jeho kancelárii, na Facebooku uviedol, že ústavný sud nezaváhal a dnešným rozhodnutím sa zapisuje do dejín. „Zrušením Mečiarových amnestií sa posúvame na vyšší level slušnosti a zrelosti,“ dodal.

Via Iuris označuje zrušenie amnestií za víťazstvo občanov

Organizácia Via Iuris víta rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým súd potvrdil zrušenie tzv. Mečiarových amnestií. Podľa Via Iuris je pozitívnym signálom, že Ústavný súd SR vo veci rozhodol v zákonnej lehote a potvrdil, že udelenie Mečiarových amnestií bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. Uvádza sa to v tlačovej správe. Zrušenie Mečiarových amnestií je podľa tejto organizácie víťazstvom občanov. Juraj Rizman z Via Iuris, ktorý koordinoval online podpisovú akciu www.somza.to zdôraznil, že nepochybuje o tom, že bez občianskeho tlaku, bez masívnej online podpisovej akcie a ďalších aktivít tisícov ľudí, ktorí podporili zrušenie amnestií, by sa veci v parlamente nepohli. Zrušenie amnestií je potvrdením toho, že občianska aktivita má zmysel, prináša konkrétne výsledky a mení krajinu k lepšiemu, podčiarkol.

„Sme veľmi radi, že Ústavný súd SR potvrdil, že ak je štátny orgán podozrivý zo spáchania trestného činu voči občanom, tak páchateľom nemožno navždy zabezpečiť beztrestnosť ani zneužitím inštitútu amnestie. To, že účelové amnestie sú zrušené a páchatelia budú musieť nakoniec predsa len čeliť spravodlivosti, hoci po viacerých rokoch, je dôležitý signál pre všetkých občanov Slovenska,“ zdôraznil právnik Via Iuris Peter Wilfling.

Opozícia oceňuje, že ÚS SR nezmaril nádeje občanov

Rozhodnutie Ústavného súdu SR vnímajú opoziční poslanci NR SR za veľké víťazstvo. „Amorálne amnestie Vladimíra Mečiara, ktorými štátna moc chránila vlastné pochybenia, strana SaS vždy vnímala ako čiernu škvrnu na histórii Slovenska. Preto dnešné rozhodnutie ÚS vnímame ako významné symbolické gesto, ktorým Slovenská republika ukázala schopnosť vyrovnať sa aj s tienistými stránkami vlastnej minulosti,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Martin Poliačik. Zároveň SaS dúfa v to, že pre príslušné orgány bude toto rozhodnutie signálom pre vyvinutie maximálneho úsilia, aby po symbolickom geste nasledovali aj spravodlivé rozhodnutia.

Hnutie OĽaNO-NOVA považuje zrušenie nemorálnych Mečiarových amnestií za víťazstvo spravodlivosti. „Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa počas dlhých rokov snažili o ich zrušenie. Opozičné strany už niekoľkokrát navrhovali zrušenie amnestií, no až tlak verejnosti donútil vládnu koalíciu konať. Osobitnú zásluhu na zrušení amnestií má náš kolega z poslaneckého klubu Ján Budaj, ako aj Anna Remiášová, matka zavraždeného Róberta Remiáša, ktorého smrť traumatizovala celú spoločnosť. Poďakovanie v tomto boji patrí aj aktívnej občianskej spoločnosti, ktorá sa zasadzovala za zrušenie,“ uvádza hnutie OĽaNO-NOVA vo svojom stanovisku, ktoré poskytol hovorca Dano Mitas.

Poslanec Budaj, ktorý aktívne obhajoval zrušenie Mečiarových amnestií oceňuje, že Ústavný súd SR nezmaril nádeje občanov a potvrdil zrušenie Mečiarových amnestií. „V tejto chvíli zdôrazňujem, že je to úspech verejnosti a aktívneho tlaku zdola, od občanov Slovenskej republiky. Zrušenie Mečiarových amnestií je trojitým víťazstvom. Po prvé je to víťazstvo ukrivdených, ktorým amorálne amnestie upierali šancu na spravodlivosť. Či je to rodina zosnulého prezidenta Michala Kováča, alebo pozostalí po Róbertovi Remiášovi. Po druhé sú víťazom občania Slovenska, keďže sa potvrdilo, že ich názor a aktivita dokážu zlomiť aj takú dlhoročnú nespravodlivosť, akou "Mečiarove samoamnestie“ boli. Do tretice je to víťazstvo rozumu v súčasnej koalícii. Osobitne chcem pochváliť Roberta Fica, že dokázal vo veci Mečiarových amnestií ustúpiť," povedal pre agentúru SITA Budaj s tým, že zrušenie amnestií nie je zavŕšením vyrovnávania sa s érou mečiarizmu, ale len začiatkom. Podľa neho by malo byť povzbudením pre všetkých občanov, ktorí si prajú právny štát a spravodlivosť.

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár povedal, že rozhodnutie súdu dokazuje, že ÚS SR mal toľko čestnosti, že sa nenechal ovplyvniť a že rozhodol tak ako rozhodol. „Som rád, že aj my v NR SR sme hlasovali za zrušenie Mečiarových amnestií. Rozhodnutie súdu je veľmi dobré aj pre poslancov, že sme neskočili niekomu do slepej uličky, ale že naozaj to prešlo,“ povedal a poďakoval všetkým ústavným sudcom, že a takto rozhodli. „Uvidíme, čo bude nasledovať. Dúfam, že sa k tomu vyšetrovacie orgány a súdy nepostavia systémom "skutok sa nestal“ .

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý na Facebooku vyjadril, že takto sa definitívne potvrdilo, že III. vláda Vladimíra Mečiara bol zločinecký režim.

Erik Tomáš hovorí o skvelej správe pre Slovensko

Rozhodnutie ústavného súdu je podľa poslanca NR SR Erika Tomáša (Smer) skvelou správou pre Slovensko. Tomáš bol prvým poslancom Smeru, ktorý sa vyslovil za zrušenie amnestií. „Rozhodnutie súdu je jasnou odpoveďou všetkým špekulantom, ktorí pochybovali o úprimnosti iniciatívy premiéra i vládnej koalície ako takej. Som hrdý na to, že som ako poslanec Národnej rady SR mohol priamo svojím hlasom otvoriť dvere spravodlivosti,“ povedal Tomáš s tým, že nikdy by nehlasoval inak.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák víta rozhodnutie ústavného súdu o amnestiách bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. Ako povedal Bernaťák, týmto sa uzatvára jedna kapitola, ktorá traumatizovala našu spoločnosť . „Som rád, že ústavný súd potvrdil, že vládna koalícia našla kvalitné a právne čisté riešenie, aby amnestie mohli byť zrušené,“ uviedol.