Súdna rada nesmie byť priestorom na zákopové vojny, hovorí jej predsedníčka Bajanková

Sudcov, ktorí boli do rady zvolení v májových voľbách ostatnými kolegami sudcami, vyzvala, aby na pôde rady pokračovali v nastolenej kultúre konštruktívneho dialógu. „Dnešným prevzatím osvedčenia o zvolení za člena súdnej rady preberáte na svoje plecia významný diel zodpovednosti za súdnu moc v Slovenskej republike,“ zdôraznila Bajánková.

Doterajším členom rady, vrátane súčasnej predsedníčky aj podpredsedu Jána Vanku, sa končí mandát 29. júna. Posledné zasadnutie rady v súčasnom zložení bude 26. júna. Radu do zvolenia nového vedenia povedie najstarší člen Ján Havlát. Rada má 18 členov, sú v nej okrem volených zástupcov sudcov aj nominanti prezidenta, parlamentu a vlády.

Dekrét si vo štvrtok prevzali Ján Burik (Krajský súd Žilina), Daniel Hudák (Najvyšší súd SR), Miloš Kolek (Krajský súd Prešov), Marcela Kosová (Krajský súd Bratislava), Martin Michalanský (Krajský súd Košice), Pavol Pilek (Krajský súd Nitra), Lenka Praženková (Najvyšší súd SR) a Erika Zajacová (KS Trenčín). Podľa Bajánkovej to, že mandát získali vo voľbách od kolegov sudcov, je ich nespornou výhodou a privilégiom, keďže sa pri výkone funkcie člena súdnej rady môžu vždy oprieť o silný a priamy mandát tých, ktorí im dali svoj hlas.

Súdna rada Slovenskej republiky je orgánom sudcovskej legitimity, ktorého najdôležitejšou úlohou je garantovať nezávislé postavenie súdnej moci, bez ktorej nemožno hovoriť o právnom štáte a ochrane práv jeho občanov – pôvodcov štátnej moci.

„Axiómou fungovania každého člena súdnej rady, a o to viac Vás, sudcami priamo volených členov, preto musí byť dôsledné obhajovanie princípov nezávislého a nestranného súdnictva,“ zdôraznila Bajánková. Dosluhujúca predsedníčka rady verí, že noví členovia rady budú vynikajúcimi reprezentantmi súdnej moci a budú úspešní v presadzovaní dobrých riešení.

Noví členovia Rady majú v rukách budúcnosť súdnictva

Predseda hlavnej volebnej komisie Pavol Tomáš, ktorý dekréty odovzdával, zdôraznil, že to, kde sa bude uberať súdnictvo, majú teraz v rukách práve noví členovia rady. Ich hlavná úloha je podľa neho ukázať reálny stav slovenskej justície. Za nedôveru voči justícii môžu podľa Tomáša svojou prezentáciou justície aj médiá a on pevne verí, že noví členovia dopomôžu k náprave tejto všeobecnej mienky.

Jeden z nových členov rady Miloš Kolek pre médiá uviedol, že na vine nie sú len média. Podľa neho niekedy stačí málo, napríklad hovoriť aj o veciach, čo sa skončili dobre. „Na to, aby sa zlepšila dôveryhodnosť voči justícii nestačí zlepšiť len výkon. V mnohých oblastiach máme dobrý výkon už teraz, ale keď sa o tom nebude vedieť, ľudia nezačnú dôverovať viac,“ zdôraznil.

Zároveň uviedol, že si je vedomý aj chýb, ktoré majú a robia. Nesúhlasí s pohľadom, že do rady boli zvolení len zástupcovia Združenia sudcov Slovenska. Nie je to dobrý pohľad, my sme v prvom rade sudcovia a až potom členovia nejakého združenia, dodal. Lenka Praženková uviedla, že ona je v novej funkcii otvorená komunikácii. Je pripravená čo najviac komunikovať so sudcovskými radami pri súdoch, sudcami a správami súdov ale samozrejme aj s verejnosťou.