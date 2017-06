Prokuratúra hľadá Kováčov spis

Advokát Kováča Ján Havlát hovorí, že pre jeho klienta je spomínaná kauza uzavretá. „Záležitosť bola právoplatne uzavretá pred 17 rokmi mníchovským súdom a očakávame, že slovenské orgány budú rešpektovať platné súdne rozhodnutie a bez zbytočných prieťahov súdne konanie zastavia,“ povedal pre Pravdu Havlát. Doplnil, že Kováč má právo na všetky spôsoby obrany, ktoré mu umožňuje Trestný poriadok platný v tej dobe. To znamená, že bude poukazovať na to, že bolo právoplatne rozhodnuté nemeckým súdom o zastavení konania.

Krajská prokuratúra hovorí, že v trestnej veci Technopol sa v súčasnosti dohľadávajú spisové materiály a oslovujú príslušné archívy. Po zabezpečení spisového materiálu bude možné vec naštudovať a dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol jej hovorca Michal Šúrek.

Michal Kováč ml. je v súčasnosti vedúcim Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei na Taiwane. Ministerstvo zahraničia, ktorého je zamestnancom, ho zatiaľ mimo štátnu službu nepostaví. Urobí tak v prípade, že voči Kováčovi ml. bude vznesené obvinenie. Zatiaľ sa to nestalo.

Pokiaľ ide o kauzu Technopol, tá siaha do začiatku 90-tych rokov. Firma Technopol mala utrpieť škodu 2,3 milióna amerických dolárov pri fiktívnom dovoze textilných výrobkov, do čoho mal byť zapletený aj Kováč ml. K jeho výpovedi v tejto veci na Slovensku pre nemecké orgány však nedošlo. Krátko predtým bol v auguste 1995 zavlečený do Rakúska. Neskôr, po zadržaní v Rakúsku a potom aj v Česku sa dostal v roku 1998 do Nemecka. V roku 2000 súd v Mníchove trestné stíhanie Kováča ml. zastavil s tým, že sa jeho odsúdenie nedá očakávať.