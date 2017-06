Súd po zrušení amnestií otvorí aj prípad zmareného referenda

Po vydaní nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov, že zrušenie Mečiarových amnestií je v súlade s ústavou, vec bude náhodným výberom pomocou technických prostriedkov pridelená novému zákonnému sudcovi. Ako informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, trestný sudca, ktorý vo veci rozhodoval v minulosti, už nie je na Okresnom súde Bratislava I.

Krajči pred časom portálu teraz.sk povedal, že sa nebude vyjadrovať a nechá to na právnikov. V roku 1997 sa malo uskutočniť referendum s tromi otázkami o vstupe Slovenska do NATO Prezident Michal Kováč pripojil k týmto otázkam aj štvrtú o priamej voľbe hlavy štátu na základe petície občanov. Ústavný súd však povedal, že príloha štvrtej otázky, ktorá obsahovala znenie zákona o priamej voľbe prezidenta, je v rozpore s ústavou, čo však neodporovalo tomu, aby sa referendum so štyrmi otázkami uskutočnilo. Krajči dal následne tlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami bez štvrtej o priamej voľbe prezidenta. Stalo sa, že v niektorých obciach boli lístky s tromi a inde so štyrmi otázkami. Referendová komisia preto vyhlásila hlasovanie občanov za zmarené.