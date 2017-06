Ivan Lexa odovzdal pas na súde

Podľa neho nie je dôvod na obavu, že by chcel Lexa odísť do zahraničia. „Prečo by utekal, nemá prečo," reagoval Hlbočan na otázku, či nemieni odísť do zahraničia. Špekuluje sa o tom, že by mohol skončiť v Mexiku. Slovensko nemá s touto krajinou dohodu o vydávaní osôb.

Ivan Lexa čelí po zrušení tzv. Mečiarových amnestií stíhaniu v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Spolu s ním podal prokurátor ešte v roku 2000 obžalobu na ďalších 12 osôb, medzi ktorými sú aj bývalí príslušníci tajnej služby.