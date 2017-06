Letný víkend vystrieda ochladenie

Na niektorých miestach môže teplota dosiahnuť aj 30 stupňov. V prírodných jazerách sa osviežia najmä otužilci, voda sa za taký krátky čas nestihla ohriať na príjemnú „kúpaciu“ teplotu. Letné počasie začnú v nedeľu kaziť búrky.

V posledných májových dňoch nás teplomer presvedčil, že na Slovensko prišla prvá, aj keď slabšia, vlna horúčav. V druhej polovici uplynulého týždňa sa síce mierne ochladilo, ale víkendové počasie sa vráti k horúčavám.

„Malo by mať pravý letný charakter. Na najteplejších miestach by mohla teplota vzduchu dosiahnuť 30 stupňov Celzia, prípadne sa vyšplhá tesne nad túto hodnotu,“ hovorí klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Oberači jahôd pri Dunajskej Lužnej mali včera plné košíky. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Tropické teploty zasiahnu najmä južné oblasti Slovenska. „Dotkne sa to aj Záhoria, keďže teplo k nám prichádza skôr zo západnej Európy. Záhorie je tak prvý región, kde sa to prejaví,“ dodáva Faško.

Víkend bude lákať na kúpaliská. Viaceré z nich otvorili svoje brány prvého júna. Prírodné vodné plochy si užijú skôr otužilci. Aj keď bolo v uplynulých dňoch horúco, nestačili sa dostatočne prehriať. „Ohrievanie vodných plôch je dlhší proces ako ohrievanie zemského povrchu,“ podotýka Faško. Nedeľné počasie začnú kaziť búrky.

So začiatkom pracovného týždňa sa počasie zhorší. Ochladenie bude výraznejšie ako to, ktoré nastalo po uplynulej strede. „Závisieť to bude od toho, koľko bude oblačnosti a ako dlho bude pršať. Niekde môže teplota klesnúť aj na úroveň okolo 20 stupňov Celzia,“ tvrdí klimatológ. V severnejších častiach Slovenska to môže byť aj menej.

Dážď môže prospieť oblastiam, ktoré pre nedostatok zrážok počas apríla a mája trápi sucho. Rozšírené je najmä v regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja – na Záhorí a v západnej časti Podunajskej nížiny. „Búrky to nezachránili. Sprevádza ich síce intenzívny a výdatný dážď, ale len na malých plochách,“ dopĺňa klimatológ.

Prechodne môže fúkať aj vietor. Podľa Faška by však nemal dosahovať takú intenzitu, s akou sme sa stretli niekoľkokrát v priebehu jari. „V letnej sezóne nebývajú vetry až také silné. Jedine pri búrkach môžu v nárazoch krátkodobo dosiahnuť vysokú rýchlosť,“ ozrejmuje Faško.

Najlepším časom na návštevu hôr je podľa klimatológa skôr druhá polovica leta. „Prvé letné mesiace, jún a začiatok júla, sú z hľadiska výskytu búrok rizikovejšie. Kto sa vyberie na túru v auguste, má väčšiu šancu zažiť menej oblačnosti a zrážok a viac slnečného svitu, a teda aj pekné výhľady.“ pridáva odborník na počasie.

Ako podotýka, na výstup treba vyraziť čo najskôr, pretože najväčšia pravdepodobnosť zrážok býva popoludní. „Treba sledovať aktuálnu predpoveď počasia, ktorá je na stránke SHMÚ aj špeciálne pre tatranskú oblasť,“ uzatvára Faško.