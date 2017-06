Putin: Hackerom nie je štát, možno vlastenci

Šéf Kremľa prvý raz pripustil, že počítačové útoky, ktoré v USA vyšetrujú ako pokus ovplyvniť vlaňajšie voľby do Bieleho domu, mohli spáchať Rusi. Nie však na príkaz vlády, ale na vlastnú päsť, zdôraznil Vladimir Putin.

Počas diskusií so zahraničnými novinármi, ktoré absolvoval vo štvrtok a v piatok na Petrohradskom ekonomickom fóre, ruský prezident rozhodne poprel, že by uzavrel s Donaldom Trumpom predbežnú dohodu, že po príchode do Bieleho domu zruší sankcie proti Moskve. „Nie, nijaké dohovory neboli,“ citovala Putina agentúra Rosbalt.

Obvinil pritom americké médiá zo šírenia dezinformácií. „Prinášajú také nezmysly. Nechápem, kde sa vzali ľudia, ktorí šíria túto informáciu,“ dodal. V Amerike podľa neho zúri hystéria pre údajné zasahovanie Ruska do politiky USA. „Mám vám dať tabletku? Máte tabletku? Dajte si tabletku,“ poradil americkej moderátorke, ktorá mu na túto tému položila otázku.

Šéf Kremľa Vladimir Putin na ekonomickom fóre v Petrohrade pripustil, že kybernetické útoky mohli v USA spáchať vlastenecky naladení ruskí hackeri. Autor: SITA/AP, Sergei Savostyanov

Ruský prezident tvrdí, že si prečítal správu amerických tajných služieb o údajnom zasahovaní Moskvy do vlaňajších volieb šéfa Bieleho domu. „Nie je tam nič konkrétne, iba samé predpoklady a závery na základe predpokladov. Viete, keď tam bude niečo konkrétne, potom budeme mať o čom diskutovať. Tak ako v istej organizácii, kde som v minulosti pracoval, hovorili: adresy, hlásenia, priezviská. Dajte ich, kde je to všetko,“ povedal niekdajší agent KGB.

V Spojených štátoch momentálne štyri výbory Kongresu a FBI vyšetrujú údajné ruské ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb, a to aj hackerskými útokmi. Ruský štát sa podľa Putina nikdy nezaplietol do útokov počítačových pirátov.

Šéf Kremľa však nevylúčil, že kybernetické útoky podnikli ruskí „vlastenci“. Ani oni však podľa neho nemohli výsledok volieb ovplyvniť.

Putin hackerov prirovnal k umelcom. „Keď maliar ráno vstane, a má dobrú náladu, zaoberá sa tým, že maľuje obrazy. Rovnako aj hackeri. Zobudia sa, prečítajú si, čo sa deje v medzinárodných vzťahoch. Ak sú vlastenecky naladení, začínajú sami prispievať k tomu, čomu veria, že je správny boj s tými, ktorí ohovárajú Rusko. Je to možné? Teoreticky to možné je,“ povedal ruský prezident pred zahraničnými novinármi.

„Na štátnej úrovni sa tým (hackerskými útokmi) však nezaoberáme. Naopak, snažíme sa s tým bojovať,“ ubezpečil ich.

Podozreniu, že by sa ruskí hackeri mohli snažiť ovplyvniť voľby v Spojených štátoch alebo v Európe, sa Putin vysmial. Ľudia podľa neho nie sú tak ľahko ovplyvniteľní, aby niekoľko počítačových útokov mohlo zvrátiť výsledok volieb. „Som hlboko presvedčený, že žiadni hackeri nemôžu kardinálne ovplyvniť priebeh volebnej kampane v inej krajine. Nič z toho sa nezapíše do vedomia voličov, do vedomia ľudu, žiadna informácia neovplyvní konečné výsledky,“ povedal Putin.

Putin tiež vyslovil podozrenie, že niektoré hackerské útoky mohli byť nafingované, aby vrhli tieň na Rusko a poškodili ho. „Dokážem si predstaviť, že niekto zámerne spáchal sériu útokov takým spôsobom, aby to hodil na Rusko,“ povedal šéf Kremľa. Západ podľa neho zachvátila rusofóbia. Vzťahy s USA sú najhoršie od studenej vojny. On však, podľa vlastných slov, stále dúfa, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nadviaže konštruktívny dialóg. Prvý raz by sa mali stretnúť už na budúci mesiac počas summitu G20 v Hamburgu.