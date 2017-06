Akreditačná komisia je pri Čistom dni bezradná

Svedčí o tom nahrávka, ktorú má denník Pravda k dispozícii. Je zrejme z predposledného rokovania komisie z apríla tohto roka a zachytáva debatu jedenástich jej členov po skončení zasadnutia.

Podľa nahrávky sa komisia snaží nájsť argumenty na začatie nového správneho konania na odobratie akreditácie centru, pričom členovia tápu, čoho by sa mohli chytiť. Špekulujú, či sa zamerať na financovanie zariadenia, alebo na psychickú manipuláciu detí. Oba argumenty, ako je počuť z nahrávky, stoja na vratkých základoch.

„Tak čo s týmto?“ padla prvá otázka po oficiálnej časti rokovania. Po krátkom rozhovore sa pozornosť zameria na financovanie strediska zo strany štátu. Mužský hlas hovorí, že si nevie predstaviť, ako fungujú, keďže už štvrtý mesiac nemajú podpísanú zmluvu, a teda ani štátne dotácie. Ženský hlas pripomína, že to platia z vlastných peňazí, povedal to riaditeľ.

„Ak nebudú mať žiadne podlžnosti voči poisťovni, ak sa to vytiahne tie potvrdenia aj z daňového úradu, dá sa to vypýtať, tak tam sa nemáš čoho chytiť… Financujú to z vlastných,“ uviedla žena s tým, že by zariadenie malo dať čestné vyhlásenie. „Zbytočne budeme nad tým polemizovať. Čestné prehlásenie nejaké pýtať od nich,“ zakončila.

Neskôr prišli na rad úvahy o tom, či Čistý deň má dostatok odborníkov. „Hlásia oni nejaké zmeny v organizačnej štruktúre teraz?“ pýta sa ženský hlas. „Že by sme to tam skontrolovali, či je všetko v poriadku…“ Na to odpovedala iná žena, že priebežne hlásia. „Koľko im chýba zamestnancov?“ kladie otázku do pléna muž. Žena odpovedala, že to takto nevie povedať. V tápaní pokračovali aj ďalej. „Čo by sme teda mali posúdiť?“ pýta sa členka.

Podľa jej kolegu treba najať nezávislých odborníkov, ktorí by na základe rozhovorov posúdili, či deti neboli manipulované. Navrhol, že by to mohol byť odborník z Čiech. „Každé rozhodnutie má politický dopad, to ja rozumiem, ale ak chcete odborné stanovisko, teraz som vám ho povedal,“ doplnil. Na to sa ozval mužský hlas. „Ja sa pýtam aj to B. Ak sa náhodou zase dostaneme do toho, že im necháme akreditáciu, či to má zmysel a či to nebude vyzerať ešte horšie,“ rieši muž.

Debatujúci potom váhajú, či správne konanie vôbec začnú. „Poďme teraz na tú procesnú stránku. Začneme to konanie? Alebo nezačneme? Alebo ako?“ pýta sa nerozhodne žena. Začala citovať zo zákona, kedy je možné pristúpiť k začatiu konania o zrušení akreditácie. „Mne z toho vychádza to áčko,“ reagoval muž. Iná žena doplnila, že ide čiastočne aj o béčko. Ďalšia sa pridala s tým, že treba brať do úvahy aj nepodpísanie zmluvy… A opäť vznikla rozporuplná diskusia, čo si zvoliť.

„Začať to konanie, urobiť to dokazovanie a buď sa to dokáže, potvrdí sa to, alebo sa to nepotvrdí,“ skonštatoval ďalší člen. Niektorí už chcú odísť, dohadujú sa, či budú uznášaniaschopní. Iný muž ukončí vyhlásením, že verejný postoj Akreditačnej komisie si vyžaduje viac času. „Dovidenia, nebudeme to medializovať, kým sa to nevyrieši,“ uzatvoril.

Čo na to ministerstvo práce?

Denník Pravda sa opýtal ministerstva práce, čo si o takejto diskusii myslí a či je komisia kompetentná. Rezort reagoval tým, že Akreditačná komisia nesprístupnila zvukový záznam, tiež nebola informovaná, že bude jej rokovanie neoficiálne nahrávané. „Nie je preto zrejmé, aký zvukový záznam má denník Pravda k dispozícii a či jeho získanie prebehlo legálnym spôsobom,“ odpovedal hovorca Michal Stuška s tým, že nahrávanie komisie pri neoficiálnej diskusii považuje za nehoráznosť.

Akreditačná komisia sa podľa Stušku zaoberala aktuálnym dianím v zariadení Čistý deň – v tom čase išlo o medializované informácie k úteku klientok – a tiež podnetom poslankyne Natálie Blahovej (SaS) na začatie konania o zrušení akreditácie. Na rokovanie bol pozvaný aj riaditeľ zariadenia Peter Tománek a jeho manželka Zuzana Tománková, ktorá je zriaďovateľkou centra a právničkou. Z nahrávky vyplýva, že členovia komisie nevedeli, či je právničkou, alebo nie, ani to, akú úlohu pri resocializácii zohráva a prečo sa angažuje.

„Rezort nebude zvažovať výmenu členov komisie preto, že sa snažili nájsť spôsob, akým overiť spôsobilosť subjektu vykonávať akreditovanú činnosť,“ reagoval Stuška na otázku Pravdy, či bude ministerstvo riešiť obsadenie komisie.

Pozadie kauzy

Akreditačná komisia odporučila zrušiť akreditáciu Čistému dňu v septembri minulého roka v súvislosti s podozreniami, že v centre došlo k sexuálnemu zneužívaniu klientky a týraniu chovancov. Minister Ján Richter (Smer) nariadil hĺbkovú kontrolu. Po nej vyhlásil, že neexistovali žiadne skutočnosti ani podmienky, ktoré by viedli k zákonnému spôsobu odňatia akreditácie. Začiatkom apríla kvôli Čistému dňu čelil v parlamente odvolávaniu, ktoré ustál.

Úvahy o odobratí akreditácie opäť vyplávali na povrch po tom, čo v marci vyšlo najavo, že opozičný politik a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár vypisoval sexuálne správy chovankyni Čistého dňa, ktorá mala v tom čase len 15 rokov, dnes je už dospelá. Na túto komunikáciu, ktorá prebehla cez sociálnu sieť, upozornila Zuzana Tománková, politika však nemenovala. Kollár sa priznal sám, médiám poskytol prepis správ s klientkou. Polícia v tomto prípade vedie trestné stíhanie pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Akreditačná komisia zasadala k Čistému dňu aj v máji. Výsledkom bolo, že chce počkať na závery policajného vyšetrovania.