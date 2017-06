Parkovacie automaty nabíja solárna energia

V Trenčianskych Tepliciach zaviedli nový systém parkovania v roku 2013. Vtedy aj kúpili parkovacie automaty a zaviedli možnosť platiť cez esemesky. „Odvtedy sa tento systém neustále snažíme zlepšovať,“ hovorí primátor mesta Štefan Škultéty.

Jednorazové náklady na zakúpenie solárneho automatu sú vyššie ako náklady na zakúpenie klasického. Kým klasický stojí okolo 6– až 8-tisíc eur, solárny vyjde približne na 10-tisíc eur. Mesto však vraví, že ušetrí na elektrine. Cez deň sa prístroj dobije slnečnou energiou a dokáže fungovať bez nutnosti napojenia na iný zdroj energie celú noc. Na displeji automatu sa navyše môžu premietať aj videá či robiť propagácia mesta. „Postupne chceme povymieňať parkovacie automaty za nové v celom centre mesta,“ dodal primátor.

Domáci aj návštevníci mesta si automat pochvaľujú. „Je to prehľadný, jednoduchý systém, len som priložil kartu a bolo. Zvládol som to na prvýkrát, funguje to aj na českú kartu. U nás som takéto automaty zatiaľ nevidel,“ smial sa Josef Novák z českého Zlína, ktorý je v Trenčianskych Tepliciach na liečení. „Pekné, super a keď je ešte aj šetrný k životnému prostrediu, tak som za. Ja mám rezidentskú kartu, takže ho nevyužijem, ale páči sa mi,“ povedala miestna obyvateľka Elena.

Nový systém parkovacej politiky zavádzajú tento rok aj v Trenčíne. Mesto nakúpilo moderné automaty ešte v roku 2009 a tiež fungujú na solárnu energiu. „Dá sa cez ne platiť v hotovosti alebo platobnou kartou, a to dotykovou aj bezdotykovou. Máme ich spolu 26. Na dvoch automatoch v centre mesta je aj možnosť pozrieť si video a informácie o meste. V Trenčíne navyše vodič zadá evidenčné číslo vozidla a nemusí ísť s lístkom za sklo auta, číslo je už evidované v systéme,“ povedala hovorkyňa primátora Erika Ságová.