Tisíce ľudí žiadajú vyšetriť Inginu smrť

Obľúbenú medvedicu Ingu odstrelili minulý týždeň. Dôvodom mala byť jej agresivita, no aktivisti z občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi namietajú, že sa v prípade objavuje príliš veľa nejasností. Obrátili sa preto na envirorezort a žiadajú ho, aby konal.

„My dolupodpísaní občania v zmysle petičného práva žiadame, aby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodkladne prešetrilo zákonnosť odstrelu medvedice dňa 1. júna 2017 v obci Liptovská Kokava, nakoľko existuje dôvodné podozrenie, že došlo k viacerým pochybeniam kompetentných orgánov pri tomto výkone,“ znie text petície. V pondelok obsahovala viac ako 12-tisíc podpisov.

„Je to úžasné číslo a dokazuje, že ľudia na Slovensku sa ešte vedia zomknúť a biť za správnu vec,“ myslí si iniciátorka petície Mária Sliacka. Pre Pravdu priblížila, že sa pre boj pomocou petície rozhodli z podozrenia, že odstrel medvedice bol vopred naplánovaný, a teda nešlo o núdzové riešenie. Zdôraznila tiež, že touto aktivitou chceli prispieť k tomu, aby sa podobná situácia už neopakovala.

Odstrel medvedej matky vzbudil na verejnosti veľké emócie. Podpisy pod petíciou pribúdali od piatka bleskovou rýchlosťou. Ľudia, ktorí sa rozhodli podporiť ju, neskrývali hnev z fatálneho riešenia, po ktorom ochranári siahli.

„Som zhrozená zo situácie, ako rýchlo dokázali ochrancovia vyriešiť problém v neprospech chráneného medveďa. Toto nie je riešenie, nehľadali spôsob záchrany života a zbytočne usmrtili medvedicu. Žiadam o prešetrenie prípadu a spravodlivý trest pre vinníka,“ odôvodňuje svoj podpis Tatiana z Bystričky (okres Martin).

„Podpisujem, lebo ako vyriešili tento prípad, bolo absolútne nehumánne. Žiaľ, človek si myslí, že mu všetko patrí, že má nad všetkým moc,“ píše Zuzana z Dvorov nad Žitavou (okres Nové Zámky). „Som znechutený z ľudí, ktorí to vykonali… Veď to bola verejná naplánovaná poprava!“ pridáva Pavol z Kráľovej Lehoty (okres Liptovský Mikuláš).

Aktivisti žiadajú, aby sa odstrelom medvedice zaoberalo ministerstvo životného prostredia. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Hovorca Tomáš Ferenčák pre Pravdu potvrdil, že ministerstvo životného prostredia sa už odstrelom Ingrid zaoberá. „Envirorezort samozrejme podrobne prešetrí zásah v Liptovskej Kokave. Minister zároveň adresuje list Štátnej inšpekcii životného prostredia, aby sa sústredila na kontrolu dodržiavania odpadového zákona v oblastiach s výskytom medveďov. Zákon stanovuje, že prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií majú povinnosť zaistiť pred medveďmi zmesový komunálny a kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Teda nedávať medveďom dôvod zvykať si na ľudskú spoločnosť,“ zdôraznil Ferenčák.

Hneď po odstrele zvieraťa sa objavili informácie o tom, že ochranári si celú akciu nakrútili na video. Riaditeľ Štátnej ochrany prírody Milan Boroš to však odmieta. „Všetci odo mňa pýtajú nejaké video. Ja o žiadnom neviem. Mám informáciu od kolegov, že si to údajne natáčali nejakí chlapci. Naši pracovníci sa pokúšali fotiť, ale nie je tam vidieť absolútne nič. Ja sám by som rád videl nejaké video,“ povedal Boroš.

Podľa zistení denníka Pravda video zo zásahu skutočne existuje. Zachytáva, ako medvedica behá po dedine a hľadá mláďatá, neprejavuje pri tom však žiadne známky agresivity. Následne vyliezla na strom, z ktorého spadla. Smerom k ochranárom vykročila pokojne a neútočila na nich.

Okolo odstrelu medvedice kolujú aj ďalšie nejasnosti, Boroš ešte v piatok argumentoval, že išlo o nevyhnutné riešenie. Zviera sa malo obrátiť proti ochranárom, poľovníkom a policajtom. Poľovníci preto podľa neho konali na priamy pokyn polície.

Podľa policajnej hovorkyne Jany Balogovej však polícia nič také neurobila. „Na miesto bola vyslaná hliadka z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Liptovskom Hrádku a ani jeden z policajtov pokyn na odstrel medvedice nedal,“ uviedla Balogová.

Medvedicu Ingrid si Slováci obľúbili ešte začiatkom mája, keď sa spolu s dvoma mláďatami na celý víkend usalašila na strome v Starom Smokovci. Ochranári ju odchytili a previezli späť do prírody. Neskôr sa objavila v obci Liptovská Kokava, kde jej odobrali medvieďatá. Tie putovali do bojnickej zoo, odkiaľ ich neskôr prevezú do národného parku v Maďarsku. Samicu, ktorá svoje mláďatá vytrvalo hľadala, minulý týždeň v noci zo štvrtka na piatok zastrelili.

Čo bude s jej pozostatkami, zatiaľ nie je jasné, aktivisti sa obávajú, aby sa z Ingrid nestala poľovnícka trofej. Podľa neoficiálnych informácií sa tak môže stať, pozostatky medveďa sú majetkom revíru, v ktorom bol zastrelený. Kožuch najväčšej slovenskej šelmy sa dá na internete dobre predať, jeho cena sa pohybuje v tisíckach eur.

Podobný prípad zažilo Slovensko aj v roku 2001. Medvedica Brigita vtedy vyhľadávala ľudské obydlia, kde si hľadala potravu. Rovnako ako Ingrid aj Brigita sa stala miestnou atrakciou. Jej príbeh mal však šťastný koniec, medvedica skončila v holandskej zoo.