Glváč: Jedným zo zásadných problémov tendra na radary boli obštrukcie zahraničných spoločností

Medzinárodný tender na nové 3D radary stredného dosahu bol jedným z významných rozvojových programov a určite bol vyhlásený správne, reagoval exminister obrany Martin Glváč (Smer-SD) na fakt, že od vyhlásenia tendra uplynuli už dva roky a firmy prihlásené do tendra ešte stále neboli vyzvané na dodanie podrobnej ponuky.

Na otázku agentúry SITA, ako je to možné, v čom je podľa neho problém, v písomnej odpovedi uviedol, že už 15 mesiacov nepôsobí na MO SR a preto sa k tomu nevie vyjadriť. Zdôraznil však, že jedným zo zásadných problémov, aj v období jeho pôsobenia na ministerstve, boli obštrukcie zahraničných spoločností.

Na základe stanovísk Náčelníka Generálneho štábu OS SR a samotných OS SR v súvislosti so zmenou bezpečnostnej situácie a potrebou obmeny radarov Glváč pripomenul, že predložil materiál o potrebe nákupu radarov na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády. Pokiaľ mi je známe, platné uznesenie vlády v tomto smere nikto nezrušil, dodal. „Faktom zostáva, že čas plynie a prevádzkyschopnosť dosluhujúcich systémov – a to osobitne v čase, keď sankcie EÚ ďalej pokračujú, má svoje hranice,“ zdôraznil exminister. Je preto potrebné podľa neho pýtať sa súčasného vedenia ako budú ďalej pokračovať, keď po 15 mesiacoch sa nikde neposunuli.

Ozbrojené sily SR majú k dispozícii radary sovietskej výroby. Ich výrobca je na sankčnom zozname a nie je teda možné, aby ich Rusi opravili alebo dodali náhradné diely. Ešte predchádzajúca vláda 3. decembra 2014 rozhodla o nutnosti vyhlásenia medzinárodného tendra. Oznámenie o jeho vyhlásení bolo zverejnené v slovenskom aj v európskom vestníku ešte začiatkom júna 2015. Ministerstvo chcelo zaobstarať dva rádiolokátory do konca roka 2016 a jeden s dodaním do konca roka 2020 s možnosťou opcie na ďalší jeden kus. Predpokladaná hodnota zákazky je 60 miliónov eur bez DPH. Slovensko chcelo 3D radary stredného dosahu, ktoré mali postupne do roku 2020 nahradiť súčasné radary typu P-37. Radary sa pritom nevyrábajú na sklad, výroba nového trvá približne dva roky.

Bezpečnostný analytik a riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď uviedol pre agentúru SITA, že „ministerstvo obrany ešte stále a neúmerne dlho rieši bezpečnostnú dokumentáciu s potencionálnymi dodávateľmi.“ Proces sa v podstate za prvý rok súčasnej vlády nikde nepohol a od termínu finálneho rozhodnutia sme veľmi ďaleko, zdôraznil. Podľa Naďa už aj diplomati v Bratislave a zahraniční spojenci a partneri prejavujú „prinajmenšom prekvapenie, ak nie sklamanie z toho, že tender na 3D radary, ktoré mimoriadne potrebujeme, trvá neprimerane dlho“. Riaditeľ SSPI zároveň zdôraznil, že aj keď to ministerstvo obrany oficiálne nekomentuje, už v súčasnosti spôsobujú staré radary vážne problémy v prevádzke, teda pri ochrane vzdušného priestoru SR.

Hovorkyňa obrany Danka Capáková neuviedla bližšie informácie k tomuto tendru. Zdôraznila, že tender momentálne pokračuje. Vzhľadom na to, že proces verejného obstarávania ešte nebol ukončený, nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie, lebo zverejnením čiastkových by mohlo dôjsť k jeho ovplyvňovaniu. O výsledku súťaže budeme informovať po jej ukončení, dodala.