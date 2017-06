Slovensko chce rozvinúť spoluprácu s Čiernou Horou vo vojenskej oblasti

Minister obrany Peter Gajdoš sa dnes v Podgorici stretol so šéfom čiernohorského rezortu obrany Predragom Boškovićom v rámci svojej dvojdňovej oficiálnej návštevy Čiernej Hory.

Bol tak prvým ministrom, ktorý s ním rokoval ako so spojencom už po oficiálnom prijatí Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie. Ako informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, zablahoželal mu k vstupu do elitného klubu a zároveň ho pozval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.

„Sme pripravení zdieľať s Čiernou Horou naše skúsenosti z reformy ozbrojených síl, zamerať sa na spoluprácu v oblasti vyzbrojovania, obranného priemyslu, vojenského vzdelávania a spolupracovať aj v rámci styčného integračného tímu NATO – NFIU,“ uviedol minister Gajdoš. Ako doplnil, novému spojencovi sme pripravení ponúknuť možnosť výcviku v našich výcvikových zariadeniach, ako aj v Centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch a účasť v Centre výnimočnosti v Trenčíne. „Som presvedčený, že vojaci Čiernej Hory môžu získať v našich výcvikových priestoroch cenné skúsenosti,“ zdôraznil. Vojakov Čiernej Hory pozval aj na tohtoročné cvičenie Slovak Shield. Ako dodal, rokovania budú pokračovať aj na úrovni politických riaditeľov a generálnych štábov a potvrdil, že Čierna Hora môže aj naďalej počítať s podporou Slovenskej republiky v jej integračnom úsilí do Európskej únie.

„Som presvedčený o tom, že vstup do NATO je iba prvým krokom a čaká nás ešte obrovské množstvo práce v prospech Aliancie, pretože členstvo znamená nielen výhody, ale aj záväzky,“ uviedol na rokovaniach minister obrany Čiernej Hory Bošković. Zároveň pripomenul, že ich vojaci už v súčasnosti participujú v štyroch zahraničných misiách. Spolupráca Slovenskej republiky a Čiernej Hory sa v rámci NATO zameria na súčasné bezpečnostné výzvy, a to najmä na boj proti terorizmu, extrémizmu, nelegálnej migrácii, ako aj kybernetickým hrozbám, ktoré rezonovali aj na májovom summite členských krajín Aliancie v Bruseli, informovala Capáková.