Pravda vydala príručku pre darcov krvi

Kvapka po kvapke - tak sa volá nová praktická 52-stranová príručka do vrecka určená súčasným aj budúcim darcom krvi. Denník Pravda ju vydal v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera a Slovenským Červeným krížom (SČK). Užitočný a osvetový projekt podporil aj olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi Matej Tóth. Unikátnu brožúru slávnostne uviedli do života dnes v Modre. Čitateľky a čitatelia denníka Pravda ju nájdu vloženú v novinách v pondelok 12. júna, dva dni pred Svetovým dňom darcov krvi.