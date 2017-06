Slovensko musí byť v prvej lige EÚ, reagoval Fico na Sulíkove slová

Ak nastane model viacrýchlostnej Európy, predseda vlády Robert Fico urobí všetko pre to, aby Slovensko patrilo do elitnej A-kategórie. Reagoval tak na utorkové vyjadrenie Richarda Sulíka, že byť v prvej lige EÚ je pre Slovensko nebezpečné.

„Krajina, ktorá je ekonomicky jednou z najotvorenejších na svete, všemožne napojená na trhy Európskej unie, buď bude spolupracovať s tými najlepšími krajinami únie, buď teda nasadne na integračný expres, alebo bude niekde v depe, na druhej koľaji,“ povedal Fico.

Premiér na základe Sulíkových vyjadrení skonštatoval, že, bohužiaľ, Slovensko stratilo konsenzus v zahranično-politickej orientácii. Verejnosť musí podľa premiéra vedieť, že došlo k takémuto zásadnému rozporu a vyzval opozíciu, aby sa vrátila do konsenzu, pokiaľ ide o zahranično-politickú orientáciu. Zároveň dodal, že Sulík nevie, čo chce, a myslí si, že je múdrejší ako všetci lídri únie. Ak krajinu majú riadiť takí ľudia ako Sulík, je to veľký hazard, nepochopenie reality, dodal.

Podľa premiéra ľudia majú pred sebou dva varianty. Ja ponúkam, že urobíme všetko pre to, aby sme neboli nejaká B kategória, alebo budeme B kategória, ako si želá Sulík a jemu podobní, dodal. Po nemeckých voľbách budeme podľa premiéra svedkami dynamiky procesov v EÚ. Nie sme žiadna čierna diera, máme výborne naštartované procesy a spĺňame podmienky, aby sme boli súčasťou integračného motora únie, vyhlásil premiér Fico

Začleňovať Slovensko do prvej ligy EÚ je nebezpečné, tvrdí Sulík

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí, aby sa Slovensko začleňovalo do takzvanej kategórie A v rámci EÚ, čo presadzuje premiér Robert Fico. Predseda SaS Richard Sulík v utorok povedal, že premiér chce Slovensko dostať do „prvej ligy“ bez toho, aby povedal, čo to znamená a čo bude musieť SR urobiť. „Toto považujem za veľmi nebezpečné pre našu krajinu,“ vyhlásil Sulík s tým, že ani sám Fico nevie, čo presne kategória A znamená.

Sulík pripomenul, že SaS predložila konkrétny koncept, ako by EÚ mala v budúcnosti vyzerať. Dokument s názvom Manifest EÚ a slovenského realizmu obsahuje návrh 23 konkrétnych zmien, ktoré by mala EÚ realizovať. Je v súlade s jedným zo scenárov takzvanej Bielej knihy Európskej komisie, ktorá obsahuje päť možných scenárov budúceho vývoja EÚ. SaS vo svojom manifeste presadzuje, aby Brusel vrátil časť kompetencií členským štátom, ktoré mu už nesmú ďalšie kompetencie odovzdávať. „Integrácie chceme menej, ale efektívnejšej, v tomto duchu je náš manifest, tak si predstavujeme budúcnosť EÚ,“ zdôraznil Sulík.

Prehlbovanie integrácie chce šesť štátov Únie – Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko a Holandsko, ktoré však podľa Sulíka so sebou nesú aj rad problémov. Ako povedal, spomínané krajiny mali napríklad v posledných rokoch na rozdiel od Slovenska nízky kumulatívny rast. Ak sa k nim Slovensko pridá, spomalí podľa Sulíka na ich úroveň a zaostane. Ďalším príkladom je terorizmus, ktorého hrozba je na Slovensku nulová, no v krajinách „budúcej prvej ligy“ vysoká. Sulík je presvedčený, že ak sa SR začlení do tejto skupiny, bude musieť zvýšiť daňové zaťaženie, ktoré je v týchto štátoch oveľa vyššie. Predseda SaS zatiaľ sám nevie, ako sa jednotlivé kategórie v rámci EÚ vymedzia, no mohlo by to byť napríklad dodatkom k Lisabonskej zmluve o EÚ, ktorý by hovoril o harmonizácii daní či spoločných kvótach na prijímanie utečencov. „SaS ako člen vlády sa nebude hrnúť do spolkov v rámci EÚ, ktoré môžu Slovensku uškodiť,“ vyhlásil Sulík.

Most-Híd: Členstvo Slovenska v EÚ je úspešný príbeh

Ľudia, ktorí spochybňujú potrebu Slovenska patriť k integračnému jadru v rámci EÚ, neponúkajú ani náznak žiadnej zmysluplnej a reálnej alternatívy pre ekonomický progres, ani bezpečnostné garancie. Naopak, otvárajú priestor pre populistické experimenty a extrémizmus. Uviedla to poslankyňa NR SR a členka výboru pre európske záležitosti Katarína Cséfalvayová z poslaneckého klubu Most-Híd.

„Už teraz sme svedkami politických a finančných pohybov, ktorých zámerom je destabilizácia Európy a prekreslenie sfér vplyvu. Je smutné, že aj na Slovensku si našli obetavých a krátkozrakých agentov, mimo iných aj tých, ktorí v roku 2012 predpovedali rozpad eura v priebehu niekoľkých rokov,“ uviedla Cséfalvayová.

Samotné členstvo Slovenska v EÚ je podľa Mostu-Híd úspešným príbehom. Ako uviedla Cséfalvayová, výsledkom sú zásadný ekonomický rast hospodárstva, dobiehanie životnej úrovne krajín bez komunistickej minulosti a rešpekt Slovenska ako spoľahlivej a zodpovednej krajiny.