O zbavení mandátu Matoviča v júni rokovať nebude

Na poslaneckom grémiu to oznámil predseda NR SR Andrej Danko. „Neviem, čoho sa zrazu naši mocipáni boja. Veď boli celí naštartovaní a rozhodnutí mi podľa nich spravodlivo zobrať mandát. A zrazu cúvajú. Zrejme si uvedomili, že také niečo by už nedokázali vysvetliť ani svojim vlastným voličom,“ povedal Matovič. V júni mala NR SR hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za jeho opätovné nepozastavanie živnosti. Za zbavenie mandátu by musela hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.

Júnová schôdza parlamentu sa začne v utorok o 13:00. Poslanci majú na programe 69 bodov. Sú medzi nimi zákony vrátené prezidentom SR, vládne návrhy zákonov i viaceré poslanecké návrhy. Poslanci tento mesiac zvolia aj nového generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.

Program schôdze je naplánovaný na tri rokovacie týždne. Poslanci ho však zrejme stihnú prerokovať skôr. Dnes sa totiž poslanecké grémium dohodlo, že rokovať sa bude aj v pondelok, ktorý nie je bežne rokovacím dňom. Skrátiť sa má aj obedná prestávka z dvoch hodín na jednu hodinu. Nie je vylúčené, že sa bude rokovať aj po 19:00. „Nič nie je za tým, len Danko a spol. chcú mať siahodlhé prázdniny,“ komentoval Matovič rozhodnutie vládnej väčšiny.