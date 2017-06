Prokurátor už nechce Lipšicov prípad

Ako vypovedal Daniel Lipšic

Denník Pravda má k dispozícii kópiu výpovede Daniela Lipšica na policajnom okresnom riaditeľstve Bratislava III z marca tohto roka. Z nej vyplýva, že politik vinu nepriznal a ani presne neopísal, ako k nehode došlo. Pred vyšetrovateľom viac rozprával o tom, ako poskytoval prvú pomoc.

Lipšic na polícii tvrdil, že išiel rýchlosťou približne 50 km/h, pripustil však, že úplne presne si to nepamätá. Znalci pritom odhadli jeho rýchlosť v rozmedzí od 56,2 do 62,4 kilometra za hodinu. Priebeh nehody priblížil iba tak, že tesne za križovatkou zaregistroval náraz do pravej časti auta. Potom začal brzdiť. Nepamätá si tiež, či k nárazu došlo na priechode pre chodcov, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Ďalej už opisoval, ako zastavil, zbadal na zemi muža, volal záchranku, ako sa podrobil dychovej skúške, išiel aj na krvné testy a ako sa dohodol s rodinou obete. Nad udalosťou vyjadril ľútosť. „Chcem ešte uviesť, že mi je veľmi ľúto, že následkom tejto nehody vyhasol ľudský život,“ uviedol Lipšic pred vyšetrovateľom.

