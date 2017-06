Nastane pri voľbe šéfa RTVS prekvapenie?

Vládne strany sú rozdelené, kým Smer a SNS favorizujú súčasného šéfa agentúry TASR Jaroslava Rezníka, Most-Híd má k nemu výhrady.

Ani opozícia neodhalila svoje zámery. V hre tak zostávajú aj ďalší hlavní kandidáti, a to bývalá riaditeľka TV Markíza Zuzana Ťapáková, spolumajiteľ reklamnej agentúry Michal Ruttkay, ale aj súčasný šéf RTVS Václav Mika.

Václav Mika Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Koalícia bude ešte o novom riaditeľovi televízie a rozhlasu rokovať, rovnako aj poslanecké kluby, a už na budúci týždeň 15. júna sa uskutoční prvé kolo voľby. V prípade nezvolenia kandidáta sa druhé kolo uskutoční 22. júna.

Ak by sa koalícia nedohodla na jednom kandidátovi, v tajnej voľbe môže dôjsť k prekvapeniu. Otázka je, či sa vôbec koaličné, ale aj opozičné strany pred voľbou vyjadria, kto je ich favoritom. S hlasmi pre kandidátov by sa tak mohlo kalkulovať až do okamihu voľby.

V každom prípade Smer a SNS nemôžu počítať s tým, že by Most-Híd Rezníka podporil. „Pre nás je Rezník neprijateľný, ešte rokujeme,“ povedal Pravde Bugár. Most-Híd mu okrem iného vyčíta prístup k národnostnému vysielaniu, keď v minulosti šéfoval Slovenskému rozhlasu.

Zuzana Ťapáková Autor: SITA

Rezník pred časom Pravde povedal, že jeho manažment zrealizoval koncepciu samostatného okruhu pre národnostné vysielanie, ktorý vznikol odčlenením od okruhu Rádio Regina a vzniklo Rádio Patria.

Šéf poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč hovorí, že ešte je čas sa dohodnúť a že koalícia chce vybrať najlepšieho kandidáta. „Nie je tajomstvom, že nám by vyhovoval kandidát Rezník,“ poznamenal Glváč. Koaličná SNS tiež preferuje Rezníka. „Je jedným z kandidátov, ktorý získal dôveru viacerých poslancov, neznamená to však, že by sme boli hluchí a slepí voči iným kandidátom, ktorí prinášajú zaujímavé momenty do spravovania televízie a rozhlasu,“ uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Naznačil, že v prvom kole voľby sa ešte nemusí rozhodnúť. „Diskusia prebieha na úrovni koalície aj opozičných strán. Myslím si, že bude rozhodujúce, ktorý z kandidátov bude úspešný, aby sa v druhom kole mohol ešte uchádzať o funkciu,“ dodal Paška.

Ani opozícia nevie, koho podporí, plánuje sa o tom rozprávať v poslaneckých kluboch. Poslanec Jozef Viskupič povedal, že viacero projektov kandidátov spĺňalo misiu verejnoprávnosti a zároveň by vedeli zabezpečiť, aby RTVS zvládla aj úlohu nástupu nových informačných technológií. Konkrétne mená kandidátov však neuviedol.

Jaroslav Rezník Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Poslanec SaS Martin Poliačik je pripravený sa v klube rozprávať o menách troch kandidátov – Václavovi Mikovi, Richardovi Dírerovi a Zuzane Ťapákovej, ale nebráni sa ani ďalším menám. Už dnes je však zrejmé, že Smer a SNS Miku nepodporia.

Premiér a šéf Smeru Robert Fico sa už dávnejšie kriticky vyjadril na adresu spravodajstva RTVS. Podľa neho súčasné vedenie televízie a rozhlasu nezvládlo verejnoprávnosť, a preto bude dávať „jasné pokyny poslancom Národnej rady, aby došlo k zmene na čele RTVS“. Za zmenu sa rovnako vyslovil predseda SNS Andrej Danko.

V zákulisí koalície sa hovorí o tom, že bude snaha dohodnúť sa pred prvým kolom voľby, teda do 15. júna. Podľa našich informácií sa v koalícii stále hovorí o Rezníkovi. Ak však bude Most-Híd naďalej trvať na odpore voči nemu, koalícia by mohla zvažovať podporu Ťapákovej alebo Ruttkaya. Väčšie šance by mohla mať Ťapáková.

Michal Ruttkay Autor: Robert Hüttner, Pravda

Plénum parlamentu bude vyberať celkovo z ôsmich kandidátov, ktorí absolvovali verejné vypočutie pred mediálnym výborom. Za šéfa RTVS bude zvolený v tajnom hlasovaní ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Súčasný riaditeľ RTVS Mika bol historicky prvý, kto vydržal vo funkcii celé volebné obdobie. Parlament ho zvolil v roku 2012 s podporou Smeru, opozícia jeho zvolenie kritizovala. SaS napríklad tvrdila, že ide o politickú frašku s cieľom ovládnuť verejnoprávne médiá. Mika získal 74 hlasov z 95 prítomných poslancov. O funkciu riaditeľa sa vtedy uchádzal aj Rezník, dostal dva hlasy.