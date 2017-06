Dve mláďatá sokola červenonohého sa vrátili na Slovensko

Dve samičky ohrozeného sokola červenonohého, ktoré sa vlani na Slovensku narodili, sa tento rok opäť vrátili do pôvodnej lokality. Ornitológovia hovoria o unikáte. Je to totiž vôbec prvý potvrdený prípad na Slovensku. Odborníci to zistili vďaka špeciálnym krúžkom, ktoré dravce dostali po narodení. Samičky dostali aj mená – Monika a Majka.