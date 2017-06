Medvieďatá zo Slovenska pýtali Maďari už dávno

Ingrid sa zachrániť nepodarilo, no medvedie siroty sú stále v bojnickej zoo.

Túto možnosť podporujú informácie denníka Pravda, podľa ktorých mali v Maďarsku záujem o dve medvieďatá zo Slovenska dávno predtým, ako bola Inga zastrelená. Pochybnosti o nutnosti zásahu v Liptovskej Kokave ešte viac prehlbuje chýbajúci dokument o odstrele, tzv. evidenčný list, ktorý musí byť vždy vystavený. Kompetentné úrady Pravde tvrdia, že ho nemajú. Envirorezort sľúbil prípad prešetriť, komisia, ktorá tak má urobiť, zatiaľ nevznikla.

Medvedia matka Inga svojím smutným príbehom zasiahla ľudí po celom Slovensku. Najskôr vyliezla na strom v centre Starého Smokovca, neskôr jej v Liptovskej Kokave odobrali obe mláďatá. Keď sa do dediny vrátila hľadať ich, bola odstrelená.

Ingrid sa zachrániť nepodarilo, no medvedie siroty sú stále v bojnickej zoo. Už sa o ne zaujímal aj šéf envirorezortu László Sólymos. „Minister životného prostredia sa osobne stretol s riaditeľom zoo Bojnice, ktorý ho uistil, že mláďatá medvedice sú v poriadku. Podľa slov riaditeľa sú v primeranom stave, prijímajú potravu a v súčasnosti nie je dôvod na obavy,“ povedal pre Pravdu hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Na verejnosti neustále silnejú obavy, aby sa mláďatá nestali predmetom plánovaného obchodu. Objavujú sa podozrenia, že v prípade Ingrid mohlo ísť o plánovaný odstrel. Podľa informácií denníka Pravda prišla objednávka z Maďarska na slovenské medvieďatá ešte predtým, ako bola Inga odstrelená.

Štátna ochrana prírody (ŠOP) záujem Maďarska o slovenské medvede potvrdila. Kedy presne sa o ne zaujímali, však nekonkretizovala. „Maďarská strana dlhodobo prejavuje záujem o medvede zo Slovenska, nakoľko sa u náš zvyšuje ich počet a prechádzajú už aj na územie Maďarska,“ reagovalo PR oddelenie ŠOP na otázky Pravdy. Či a koľko budú za medvede Maďari niečo platiť, nie je zatiaľ jasné. „Keďže sme doteraz medvede za hranice nevyviezli, o cene sa nikdy nerokovalo a nie je tak ani v tomto prípade,“ pridali ochranári.

Ministerstvo životného prostredia prisľúbilo, že si na celý prípad posvieti. Vyšetrovacia komisia však stále nie je vytvorená. O konkrétnych menách, ktoré v nej budú figurovať, zatiaľ hovorca rezortu hovoriť nechcel. Niektorí z oslovených odborníkov totiž ešte svoju účasť na vyšetrovaní nepotvrdili.

„Rozhodli sme sa však prizvať aj ľudí mimo ministerstva životného prostredia, aby nevznikli podozrenia, že sa snažíme celú vec zamiesť pod koperec,“ spomenul pre Pravdu Ferenčák. Zatiaľ jediným potvrdeným členom komisie je ekológ Erik Baláž z lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Petíciu za dôkladné prešetrenie zásahu, ktorú iniciovalo občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi, podpísalo už viac ako 13 600 ľudí.

Redakcia denníka Pravda sa zaujímala aj o evidenčný list z odstrelu medveďa, ktorý by mal odhaliť ďalšie detaily zo zásahu v Liptovskej Kokave. Tento dokument sa po odstrele posiela na ministerstvo životného prostredia. Envirorezort aj ŠOP nám však zhodne odpovedali, že ho nemajú. Zarážajúci je aj fakt, v akom stave bola Ingrid v čase svojej smrti. Medvedica, ktorá mala asi tri až štyri roky, vážila podľa ochranárov iba 63 kilogramov a prejavovala známky synantropnosti (pozn. red. ide o medveďa žijúceho pri ľudských obydliach, ľudovo povedané bola kontajnerový medveď). Takáto nízka váha je u medveďa nezvyčajná. Otázkou zostáva, či bola táto váha naozaj reálna. Odpoveď by na to mohol dať práve spomínaný dokument s údajmi o odstrele. Po tom sa však akoby zľahla zem.

Pirošková: Je možné, že si nenašla dosť potravy v prírode

Zoologička z bratislavskej zoo Silvia Pirošková sa pre Pravdu vyjadrila, že odborná literatúra uvádza ako najnižšiu hmotnosť pre dospelú samicu medveďa hnedého 80 kilogramov. Záleží aj na tom, koľko má medvedica dostupnej potravy. Podľa fotografií a videí sa podľa nej zdá, že Ingrid bola v dobrej kondícií.

Zdôraznila však, že kožuch medveďa môže zdanlivú váhu skresľovať. „Ak sa zviera neprehmatá, či mu pod hustou kožušinou niekde nevytŕčajú kosti, či nie je mierne podvyživené, tak sa to ťažko odhaduje. Pri samici, ktorá odchováva mláďatá, môže hmotnosť kolísať, pretože je to pre jej organizmus väčšia záťaž,“ vysvetlila Pirošková.

Podľa jej slov mohla strata hmotnosti súvisieť aj so spôsobom života, ktorý Ingrid viedla. „Je možné, že si nenašla dosť potravy v prírode a vyhľadávala ju pri ľudských sídlach. To, čím všetkým sa živila, zrejme nebolo ideálne. Záleží aj na tom, v akom stave bola, čo sa týka vnútorných parazitov. Tie môžu veľmi vážne ovplyvňovať hmotnosť zvieraťa,“ doplnila odborníčka.

Medvedicu zastrelili minulý štvrtok v noci. O povolenie na mimoriadny odlov požiadal zástupca obce Liptovská Kokava, v ktorej intraviláne sa zviera pohybovalo. Rozhodnutie vydal okresný úrad v Liptovskom Mikuláši. Len niekoľko dní po odstrele obľúbenej Ingrid sa do blízkosti dediny pritúlal ďalší medveď.

Podľa ochranárov priviedla Inga mláďatá na svet neobvykle skoro a hneď ich začala učiť na spôsob života pri ľudských obydliach. „Mláďatá ani nemali šancu sa od matky naučiť prirodzene správať a stávali sa z nich typické kontajnerové medvede. To bol dôvod, prečo boli odobrané, aby dostali šancu na spokojný život v poloprírodnom prostredí, kde by im nehrozilo nebezpečenstvo,“ dodali ochranári s tým, že zvieratá sú k neprirodzenému správaniu nútené, keďže im ľudia ukrajujú z ich prirodzeného prostredia.

„Aj tento prípad ukázal, aké je dôležité zaisťovať kontajnery so zvyškami potravín pred medveďmi a nedávať im dôvod zvykať si na prítomnosť človeka. Ukázal na nekompatibilitu legislatív a nefunkčnosť systému,“ uzavrela vo svojom stanovisku ŠOP.