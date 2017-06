Vysoké platy vedenia RTVS rada obišla

Celú záležitosť mala posudzovať Rada RTVS, ktorá na toto médium dohliada. Výškou tisícových odmien sa však odmietla zaoberať s odôvodnením, že jej zákon takúto právomoc nedáva a je to vecou generálneho riaditeľa Václava Miku. Podľa šéfa parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka ide o „alibistické stanovisko“, výšku odmien považuje za neetickú vzhľadom na úroveň priemerného platu v RTVS, ktorý je 1 250 eur. Rada sa obmedzila na konštatovanie, že odmeny boli manažérom udelené v súlade so mzdovým poriadkom a zákonom o RTVS.

Koncom mája unikli na verejnosť mzdy s odmenami, ktoré sa v prípade riaditeľov sekcií vyšplhali na vyše 8-tisíc eur. Manažéri v RTVS tak berú viac ako najvyšší predstavitelia štátu. Príjem predsedu vlády Roberta Fica je 4 856 eur. Predseda parlamentu Andrej Danko poberá okolo 4 000 eur. Prezident Andrej Kiska zarába vo verejnej funkcii 9 305 eur mesačne.

Príjmy riaditeľov sekcií RTVS od 5 869 eur až do 8 189 eur

Podľa uniknutých informácií boli mesačné príjmy riaditeľov sekcií RTVS od 5 869 eur až do 8 189 eur. Vedenie televízie po zverejnení týchto informácií vyhlásilo, že zákon pri ich vyplácaní neporušilo. Kauza vysokých odmien prepukla v čase, keď RTVS čaká na nového riaditeľa. O túto pozíciu sa uchádza aj súčasný šéf televízie a rozhlasu Václav Mika, ktorý odmeny svojim manažérom odklepol.

Rada RTVS, ktorá okrem iného dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS, prijala stanovisko, že odmeny členov manažmentu boli udelené v súlade s ustanoveniami mzdového poriadku RTVS, individuálnymi pracovnými zmluvami a zákonom o RTVS. „Otázky výšky udeľovaných odmien členom manažmentu RTVS rada neposudzovala, nakoľko nemá kompetenciu do nej akokoľvek zasahovať vzhľadom na skutočnosť, že ide o výlučnú kompetenciu generálneho riaditeľa RTVS,“ uvádza Rada RTVS.

O stanovisko ju v súvislosti s výškou odmien požiadal parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Jeho predseda Dušan Jarjabek reagoval, že rada „strčila hlavu do piesku“. „Je to vyhýbavé a alibistické stanovisko, nech by to bolo akokoľvek zo zákona. Tie príjmy a odmeny sú neprimerané k priemernému platu v RTVS,“ povedal Jarjabek. Je zvedavý, ako má teraz niekto presadzovať zvyšovanie koncesionárskych poplatkov. „Na základe odmien nemôžete obhajovať zvýšenie koncesionárskeho poplatku. Musia si to uvedomiť všetci, ktorým to ešte nie jasné. To sa nedá," povedal Jarjabek narážajúc na Miku, ktorý je zástancom zvýšenia koncesionárskych poplatkov. "Ak sa bavíme o priemernom plate 1 250 eur v RTVS, tak sa mnohí chytajú za hlavu. Bavme sa o tom, čo je etické a neetické, bez ohľadu na to, čo je v zákone. Podľa môjho názoru sú tieto odmeny neetické,“ zdôraznil Jarjabek.

Mika pred radou obhajoval príjmy manažmentu

Zamestnanec RTVS, ktorý si neželal byť menovaný, uviedol, že pre otázku odmien je v RTVS „cirkus“ a vedeniu sa nepáči, keď sa o tejto téme verejne hovorí. „Keď chceme vyšší plat, argument je, že na radikálne zvýšenie miezd nie sú zdroje. Ak sa tvrdí, že riaditelia sekcií a manažéri musia zarábať porovnateľne so súkromným sektorom, prečo sa potom neporovnávajú aj redaktorské platy v súkromných médiách,“ pýta sa zamestnanec.

Šéf RTVS Mika pred radou obhajoval príjmy manažmentu. Tvrdil, že mzdy riaditeľov sekcií sú vyplácané v súlade so mzdovým poriadkom a nedostávajú žiadne iné odmeny mimo dohodnutého systému, ktorý je previazaný na dosiahnuté výsledky RTVS.

V mzdovom poriadku je podľa Rady RTVS možnosť priznať aj mesačné výkonnostné odmeny vedúcim zamestnancom. Ich maximálna výška nie je ohraničená, nesmie však prekročiť limit finančných prostriedkov určených pre príslušné stredisko v RTVS.

Pokiaľ ide o samotného Miku, zákon hovorí, že mu patrí plat vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zverejnený Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Tá bola vlani 912 eur. Znamená to, že jeho plat je 3 648 eur. Výšku odmeny mu určuje Rada RTVS. Tá si stojí za tým, že Mikovi priznávala odmeny vo výške 100 percent jeho základného platu.

Voľba nového riaditeľa RTVS sa uskutoční v parlamente na budúci týždeň vo štvrtok. Okrem Miku sú hlavnými kandidátmi súčasný riaditeľ verejnoprávnej agentúry TASR Jaroslav Rezník, bývalá riaditeľka TV Markíza Zuzana Ťapáková a spolumajiteľ reklamnej agentúry Michal Ruttkay.