Napísal prokurátor Šramko Čižnárovi pravdu?

S písomnou žiadosťou, aby ho Čižnár zbavil prípadu Lipšicovej nehody, vyplávali na povrch čudné postupy v dozorovaní tejto kauzy.

Bratislavský prokurátor mal s opozičným politikom Danielom Lipšicom, ktorý je obvinený z usmrtenia, pôvodne uzavrieť dohodu o vine a treste. Tá by mu za to, že smrteľne zranil muža na priechode pre chodcov, zabezpečila nižší trest. Namiesto 2 či 5 rokov väzenia by zrejme obhajoba tlačila na podmienku. Generálny prokurátor však zrušil termín vyjednávania o treste. Odôvodnil to tým, že Lipšic nesplnil základnú podmienku na dohodu a za nehodu nepriznal vinu. Dokazuje to aj kópia Lipšicovej výpovede z marca tohto roka. Podľa nej politik vyjadril iba ľútosť, čo na uzavretie dohody nestačí.

Šramko v liste skritizoval postup Čižnára

Šramko v liste skritizoval postup Čižnára. Tvrdí v ňom, že pokyn šéfa je v rozpore s jeho právnym názorom. Uzavretie dohody bránil tým, že Lipšic uznal vinu dostatočne, pretože akceptoval uznesenie o svojom obvinení a nevzniesol žiadne výhrady či námietky. „Pri oboznamovaní s výsledkami vyšetrovania žiadna zo strán nemala žiadne návrhy na došetrenie a ani nikto nenamietal zákonnosť vyšetrovania, pričom ako JUDr. Kuruc (splnomocnenec), tak aj obhajkyňa JUDr. Mišíková sú erudovaní právnici – obaja bývalí prokurátori,“ bráni svoje kroky Šramko.

Advokát Ladislav Kuruc, ktorý zastupuje rodinu obete nehody, tvrdí, že všetko je inak. „Pán Šramko nehovorí pravdu, že sme postup vyšetrovania nenamietali. Všetky naše návrhy dozorujúci prokurátor negoval,“ vysvetlil Kuruc. Zástupca rodiny namietal to, že Lipšic sa ku skutku nepriznal a neuznal svoju vinu, že nebolo umožnené zopakovať výsluchy svedkov po vznesení obvinenia a zároveň žiadal zopakovať rekonštrukciu nehody. To prokurátor odmietol.

Rekonštrukcia je podľa Kuruca problémovou časťou vyšetrovania. Konala sa 29. septembra večer o 22.30 h, pričom k nehode došlo v inom čase, o 20.05 h. Okrem znalcov a vyšetrovateľov sa na nej zúčastnila Lipšicova obhajkyňa Eva Mišíková v pozícii pozorovateľa, keďže v tom čase politik nebol obvinený. Ako pozorovateľ sa vyjadrovala k tomu napríklad, či vidí človeka na priechode. Tu odpovedala, že vidí iba siluetu. Jej vyjadrenia sa zapísali do spisu a vyšetrovateľ z nich urobil záver. Ak by však Mišíková bola na mieste v pozícii Lipšicovej obhajkyne, komentovať rekonštrukciu by nemohla a jej vyjadrenia by neboli súčasťou spisu.

Na marcovom výsluchu sa Lipšic k vyššej rýchlosti nepriznal

Znalecké skúmanie nakoniec potvrdilo, že Lipšic šiel v mieste nehody rýchlosťou medzi 56,4 a 62,4 km za hodinu. Takáto rýchlosť mu podľa znalca znemožnila dať chodcovi na priechode prednosť. Vysokú rýchlosť dokazovala aj deformácia čelného skla politikovho auta.

Na marcovom výsluchu sa Lipšic k vyššej rýchlosti nepriznal. „Išiel som rýchlosťou približne 50 km/h, ale, samozrejme, že úplne presnú rýchlosť si nepamätám. …Tesne za križovatkou s Kutuzovovou ulicou som v zlomku sekundy zaregistroval náraz do pravej časti vozidla, začal som okamžite brzdiť a auto som vytočil doľava… Nepamätám si, či k samotnému nárazu došlo na priechode pre chodcov, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti,“ povedal vyšetrovateľovi bývalý poslanec.

Podľa údajov z evidenčnej karty vodiča má mať Lipšic viacero záznamov za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. V roku 2014 mal rýchlou jazdou porušiť pravidlá cestnej premávky obzvlášť závažným spôsobom, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 400 eur. Nezohľadnenie záznamov o priestupkovej minulosti obvineného Lipšica Šramkovi vyčítal aj generálny prokurátor.

V septembri minulého roku vydala Krajská prokuratúra v Bratislave pokyn, ktorým určila postup prokurátorov pri trestných činoch na úseku dopravy. Z neho vyplýva, že v prípade usmrtenia pri dopravných nehodách má prokurátor páchateľovi navrhovať uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody vtedy, ak v neprospech páchateľa svedčí požitie alkoholu, agresívna a bezohľadná jazda alebo opakované porušovanie pravidiel cestnej premávky podľa výpisu z evidenčnej karty vodiča. Práve priestupková minulosť by mohla Lipšica stáť podmienku.

Podľa informácií denníka Pravda má ísť Šramko pravdepodobne od júla do dôchodku a spis by prešiel aj tak k inému prokurátorovi. Pravda sa pýtala krajskej prokuratúry, ako bude teraz postupovať. Či vec Šramkovi vezme a či prokurátor odchádza o mesiac do dôchodku. Do uzávierky sme odpovede nedostali.