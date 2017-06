Milióny pre nemocnice zhltli aj platy sudcov či športovcov

Použili sa na zvýšenie platov sudcov, odmien pre olympionikov, hradili sa z nej výdavky pre Slovenskú filharmóniu. Podporila sa aj tajná služba či koncert vo Vatikáne. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej správe, ktorú zverejnila na internetovej stránke.

V rozpočte na rok 2016 bolo vyčlenených 50 miliónov eur pre nemocnice v prípade ich horšieho hospodárenia. Až 47 miliónov sa nakoniec použilo na iné účely napriek tomu, že zdravotníckym zariadeniam sa nedarilo. „V roku 2016 vytvorili nemocnice deficit vo výške 73 mil. eur najmä v dôsledku nárastu záväzkov, pričom rozpočet uvažoval s deficitom 4 mil. eur,“ píše sa v správe.

Najväčšia časť z rezervy, vyše 8,8 milióna eur, putovala Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), a to na zabezpečenie prevádzky informačných systémov. Rezortu zdravotníctva síce išlo 10 miliónov, ale netýkali sa zlepšenia stavu nemocníc. Štátny ústav pre kontrolu liečiv dostal približne sedem miliónov na nové odborné práce v rámci EÚ, z tejto sumy sa hradil rezidentský program, konkrétne vyškolenie všeobecných lekárov. Zhruba za tri milióny ministerstvo zdravotníctva vyplatilo dlhy voči Úradu vlády.

Na bezpečnostné opatrenia počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ išlo viac ako 5,1 milióna eur. Slovenské predsedníctvo z nich vykrylo aj náklady na realizáciu mediálneho zabezpečenia národného vysielania pre SK PRES v RTVS vyše 1,1 milióna eur alebo tiež 10-tisíc eur na koncert vo Vatikáne.

Rezerva určená pre nemocnice financovala aj Slovenskú informačnú službu, keď 1,1 milióna išlo na spravodajskú činnosť. Prilepšilo sa tiež na mzdách sudcom, platy a paušálne náhrady zhltli 105-tisíc eur.

Ministerstvo zdravotníctva na otázky, z akého dôvodu nešla rezerva na obnovu nemocníc, odpovedalo, že o použití nerozhodovalo. „Je to v kompetencii ministerstva financií,“ reagovala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Nemocnice však podľa nej v minulom roku neboli ukrátené. „Len do 13 najväčších štátnych nemocníc od zdravotných poisťovní išlo takmer o 44 miliónov eur viac,“ doplnila. Poznamenala, že s ministerstvom financií rokujú o dofinancovaní sektora pre tento rok. Rokovania sú podľa nej vo finálnej fáze.

Rezort financií tvrdí, že zákon dovoľuje presunúť peniaze zo zásoby tam, kde to treba. „Použitie predmetnej rezervy bolo v súlade s vtedy aktuálnymi potrebami jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy,“ uviedol.

Denník Pravda oslovil aj Asociáciu štátnych nemocníc, ktorá združuje univerzitné a fakultne zariadenia. Hovorkyňa Martina Šoltésová stručne konštatovala, že štátnym zariadeniam boli vlani pridelené dodatočné finančné prostriedky. Na otázku, čo všetko by nemocnice ešte potrebovali dofinancovať, neodpovedala.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko bude žiadať zdravotnícky rezort o vysvetlenie, prečo nebojoval o 50 miliónov. „Na najbližšej odvetvovej tripartite sa budeme oficiálne ministra pýtať, ako to vlastne je, že sa tieto peniaze údajne použili na niečo iné,“ povedal Petko. Podčiarkol, že ak by to bola pravda, tak s takým postupom menšie nemocnice nesúhlasia. Pripomenul, že nemocnice sú v katastrofálnych stavoch. „Tie informácie nie sú tajné, že budovy majú 40 rokov, sú v absolútne nevyhovujúcom tepelno-energetickom stave, často nemajú zabezpečené bezbariérové vstupy, izby sú troj-, štvor- aj viacposteľové so zlým sociálnym zázemím,“ vymenoval šéf asociácie nemocníc s tým, že to je len stavebná časť. Vek postelí, na ktorých ležia pacienti, je podľa neho viac ako dvadsať rokov a ležať v niektorých nemocniciach je doslova o život.

Kam išli peniaze z rezervy určenej pre nemocnice

Suma nad 1 milión eur na jeden projekt

NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Úradu vlády) – na zabezpečenie prevádzky informačných systémov 8,8 mil. eur Štátny ústav pre kontrolu liečiv – na zabezpečenie plnenia úloh a pokračovanie v postupnom zapájaní do nových odborných prác v rámci EÚ, realizácia rezidentského programu 7,1 mil. eur Technické a materiálne zabezpečenie slovenského predsedníctva v Rade EÚ v súvislosti s prípravou bezpečnostných opatrení 5,1 mil. eur Vyrovnanie záväzku voči Úradu vlády 3,3 mil. eur Financovanie prevádzky Združenia DEUS (ZMOS, ministerstvo financií) a projektu Dátové centrum obcí a miest na rok 2016 2,7 mil. eur Na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú situáciu okresu Kežmarok a regiónu Vysokých Tatier 2 mil. eur Na udržateľnosť projektov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly ministerstva kultúry 1,7 mil. eur. Na zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2016 1,3 mil. eur RTVS – na realizáciu mediálneho zabezpečenia národného vysielania pre SK PRES 1,1 mil. eur Financovanie spravodajskej činnosti SIS 1,1 mil. eur Finančné krytie pre 40 novoprijatých zamestnancov (ministerstvo spravodlivosti) 1 mil. eur Slovenský olympijský výbor – na organizačno-technické zabezpečenie chodu výboru 1 mil. eur