Svit opäť zvíťazil v celonárodnej súťaži Do práce na bicykli

Dvadsaťštyri registrovaných tímov s 80 cyklistami najazdilo spolu vyše 14-tisíc kilometrov, na jedného obyvateľa mesta teda 1,846 km. Svit obhájil minuloročné prvenstvo a jeho cyklistom sa počas kampane podarilo ušetriť ovzdušie od 3 545 kilogramov oxidu uhličitého, vyplýva to z výsledkov publikovaných na internetovej stránke súťaže.

V rámci celkového počtu najazdených kilometrov mesto skončilo na 16. mieste. Počet tímov i jazdcov vo Svite sa oproti vlaňajšku zvýšil, pred rokom súťažilo 57 cyklistov v 19 tímoch.

Do súťaže sa aj tento rok zapojili viaceré mestá na Spiši. V Poprade bicyklovalo 15 tímov, 49 cyklistov absolvovalo 1 121 jázd a najazdili cez 8 677 kilometrov. V Starej Ľubovni sa do súťaže zapojilo 40 cyklistov, ktorí najazdili 3 964 km, v Spišskej Belej jazdilo do práce na bicykli 41 ľudí a spoločne prešli 3 906 km. Osemnásť tímov a ich 55 členov, ktoré boli zaregistrované v Spišskej Novej Vsi, najazdili 3 747 km.

Vo Vysokých Tatrách súťažil iba jeden tím so štyrmi členmi, vďaka 140 jazdám najazdili viac ako 1 337 km. Najmenej kilometrov spomedzi spišských miest nazbieral Kežmarok, v ktorom sa síce prihlásili tri tímy s deviatimi členmi, no pri 172 jazdách najazdili len 668 km.

Súťaž Do práce na bicykli sa uskutočnila od 1. do 31. mája. Určená bola tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktorí počas celého mája dochádzali do práce na bicykli a svoje najazdené kilometre zapisovali do registračného systému.

Na celom Slovensku sa do projektu zapojilo 74 samospráv a dohromady 8 532 účastníkov. Tí absolvovali vyše 173-tisíc jázd, v priemere 128,19 kilometra na jedného. Celkovo prekonali hranicu milióna najazdených kilometrov. Súťaž organizuje od roku 2014 občianske združenie Občianska iniciatíva Banská Bystrica.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, a tiež vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. Rovnako má motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby pri dochádzaní do práce viac používali túto formu dopravy.