SAS želá Británii vládu, ktorá krajinu vyvedie z EÚ s čo najmenšími stratami

„Želáme im teda koaličnú vládu, ktorá dokáže Veľkú Britániu vyviesť z Európskej únie s čo najmenšími stratami. Veľká Británia v Európe zostáva a tento jednoduchý zemepisný fakt by mal viesť k racionálnym politickým postojom na oboch stranách lamanšského kanála,“ uviedol Sulík vo vyhlásení, ktoré poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Konzervatívna strana vo Veľkej Británii mala pohodlnú väčšinu, no namiesto toho, aby riešili problémy krajiny, rozmýšľali, ako si čo najdlhšie udržať moc. Uviedla to po voľbách poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová a dodala, že teraz sa im to, žiaľ, vypomstilo. „Predčasné voľby ich dostali do zlej situácie. Verím však, že sa Veľkej Británii podarí zostaviť stabilnú vládu, pretože potrebujeme ukončiť rokovania o brexite. Nebude to ľahké, keďže občania aj politici vo Veľkej Británii sú v tejto otázke rozdelení,“ povedala Remišová.

To, či sa pre výsledok britských predčasných volieb posunie začiatok rokovaní o brexite, je podľa slovenského rezortu diplomacie ešte predčasné hovoriť, keďže nie sú zrátané všetky hlasy. „Všetko bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí zostaviť vládu, respektíve, či bude tá terajšia pokračovať ako tzv. menšinová. Následne bude na novej vláde, či a ako bude pripravená technicky začať rozhovory,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva zahraničných vecí Peter Susko.

Reakcie slovenských médií

Britská premiérka Theresa Mayová si dala vlastenca, jej vabank nevyšiel a nebude udávať tón rokovania o vystúpení Británie z EÚ, napísali slovenské médiá v reakcii na výsledky britských volieb, v ktorých konzervatívci podľa takmer už konečných výsledkov nezískajú väčšinu v novej snemovni.

„Mayová chcela viac sily. Potvrdenie, že jej línia tvrdého odchodu z únie má podporu národa. Stratila aj tú pôdu pod nohami, ktorú doteraz mala,“ napísal denník Sme. Dodal, že Briti politicky tápu a voľby ukázali, že sa so svojím skorším rozhodnutím opustiť EÚ zatiaľ nevysporiadali.

Podľa denníka výsledky volieb, ktoré nepriniesli väčšinu žiadnej strane, rozbehnuté koleso brexitu nezastaví, ale už teraz je jasné, že v rokovaniach nebude sebavedomo udávať tón Mayová.

Podľa portálu Aktuality.sk nová britská vláda bude mať politicky slabšiu pozíciu. „Z hľadiska rokovaní o brexite je to dobrá správa len na prvý pohľad. Extrémne až extrémistické ultimáta Mayovej sú snáď už len minulosťou. Na druhej strane slabý mandát či krehká koalícia sú zárukou ešte väčšej nepredvídateľnos­ti,“ uviedol portál. Dodal, že proces brexitu bude takmer s istotou pokračovať, ale rokovania budú ťažšie ako doteraz.

„Mayová chcela väčšiu silu, ale všetko ešte viac zamotala,“ napísal denník Denník N, podľa ktorého kampaň konzervatívcov bola postavená práve na premiérke a tento „kult osobnosti“ nevyšiel.