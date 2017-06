OĽaNO-NOVA žiada odvolať novú riaditeľku Slovenského pozemkového fondu

Šklíbovú vláda schválila do funkcie generálnej riaditeľky SPF na návrh ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej na stredajšom rokovaní vlády. Jej životopis však nezverejnila.

Podľa Remišovej nová generálna riaditeľka SPF bola konateľkou bratislavskej firmy Gestus Investments, ktorá dostala z eurofondov dotáciu 1,2 milióna eur. OLAF začal tento prípad vyšetrovať pre podozrenie z podvodu a Slovensku odporučil, aby si dotáciu vymáhalo späť. V minulosti takisto figurovala v ďalších troch firmách, ktoré majú fotovoltaické elektrárne.

Adriana Šklíbová viedla podľa Remišovej aj organizačnú zložku finančnej spoločnosti Afin Brokers. Remišová podotkla, že riadiacu pozíciu zastávala v čase, keď polícia vyšetrovala inštitúciu kvôli nekalým praktikám, ktoré podľa sťažností pripravili klientov o milióny korún a Česká národná banka pre ich sťažnosti odobrala Afinu licenciu.

„Ak sa potvrdí, že Slovenská národná strana navrhla do dôležitej verejnej funkcie človeka zapleteného do viacerých podozrivých prípadov, je to hanba pre celú vládnu koalíciu. Vláda by mala takéhoto človeka okamžite odvolať z funkcie. Keď už vláda takýto významný post neobsadzuje verejným výberovým konaním, žiadame, aby vláda odtajnila životopis pani Šklíbovej. Občania majú právo vedieť, akú má kvalifikáciu na túto funkciu platenú z verejných peňazí a aká je jej podnikateľská minulosť,“ vyhlásila Remišová.