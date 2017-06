Zo Smeru odchádza exposlanec Martvoň, ktorý hovorí o oligarchoch i LGBTI komunite

Teraz chce presadzovať vlastnú nezávislú politiku. Martvoň bol poslancom NR SR vo volebnom období 2012 – 2016. Nedostal sa však ani na kandidátku pre parlamentné voľby v roku 2016. Martvoň tvrdí, že to bolo na pokyn oligarchu. „Dostal som zlatý odznak strany za svoju prácu. Tak ako politika Smeru, aj odznak po čase začal hrdzavieť. Politika Smeru sa už dosť odkláňa od pôvodnej politiky,“ vyhlásil.

Vláda Smeru síce podľa neho prijala viaceré potrebné zákony, ale od posledných volieb je to vzdialené od sociálnej demokracie. „Oligarchovia majú svojich ľudí na dôležitých pozíciách. Bežný človek nemá ako zistiť, že existuje oligarcha. Poslanci sem-tam stretnú takých ľudí, napríklad v útrobách parlamentu. Viaceré zmeny sa nemohli vykonať, lebo zasiahli oligarchovia,“ vyhlásil Martvoň. Exposlanec parlamentu nechce zakladať novú stranu, chce založiť občianske združenie.

Martvoň odmietol pomenovať konkrétnych oligarchov, lebo nemá dôkazy. „Juraja Širokého som osobne stretol v trakte predsedu NR SR, ktorý dodnes patrí k čelným predstaviteľom Smeru (Smer mal dvoch predsedov NR SR. Pavla Pašku a Petra Pellegriniho. Paška už vo vedení nie je. Pellegrini je stále podpredsedom strany. – pozn. SITA). Aj iní oligarchovia, o ktorých sa debatovalo. Nebudem však o nich hovoriť. Máte dosť informácií,“ uviedol. Podľa neho však niektorí rodinní príslušníci oligarchov pôsobia ako asistenti poslancov NR SR. V spoločnosti predstaviteľov Smeru videl aj podnikateľa Miroslava Výboha.

Smer nabral podľa Martvoňa kurz SDKÚ-DS a ĽS-HZDS. V strane vo viacerých prípadoch vidí farizejstvo voči verejnosti. „Strana vycapila billboardy, že držíme stabilné ceny energií a o niekoľko týždňov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvýšil neprimerane ceny, pričom bývalý šéf tohto úradu bol viackrát v blízkosti našich čelných predstaviteľov,“ uviedol.

Vo vnútri strany funguje podľa Martvoňa ucelená LGBTI komunita, ktorá sa snaží vystupovať ako konzervatívni politici, ale pre LGBTI komunitu neurobia nič. „Nechceli zmeny, pretože niekto nad nimi tú zmenu nechce,“ povedal s tým, že stačilo by zakotviť drobné zmeny, ako sú informovanie o zdravotnom stave, či úprava dedičstva. Farizejstvo vidím aj v tom, že vláda podporuje zahraničných investorov, ktorí dostanú dotácie, ale nezamestnajú našich občanov, ale zahraničných, s ktorými prichádza aj ich mafia,“ vyhlásil. Ani túto komunitu Martvoň nechcel špecifikovať. Oni podľa neho vedia, o ktorých ide.

V strane sa začal vytvárať kult osobnosti, ako sme ho podľa Martvoňa poznali za Vladimíra Mečiara či Klementa Gottwalda. „Okolo predsedu je úzka skupina ľudí, ktorá nikomu nedovolí, aby sa k nemu ľudia dostali. Táto skupina aj ovplyvňuje mnohé veci,“ vyhlásil Martvoň. Je to podľa neho vedenie strany a tím jeho poradcov i mediálny tím.

Martvoň kritizuje, že pri kauzách Bašternák či CT prístrojov v Žilinskom kraji nebola vyvodená žiadna politická zodpovednosť. V Banskobystrickom kraji strana neurobila žiadne zmeny po tom, čo kandidáta Smeru porazilo „vrece zemiakov“. „V Smere chýba korektná diskusia vo vnútri strany. Na programovú konferenciu boli ľudia starostlivo vyberaný. Ak sa človek na okresnom sneme ozval, bol vylúčený zo strany,“ povedal. Minister vnútra Robert Kaliňák by mal podľa Martvoňa odstúpiť a dať šancu Denise Sakovej, ktorá pôsobí ako štátna tajomníčka ministerstva vnútra.

K predsedovi strany sa nemal Martvoň šancu dostať. Nedokázal sa dostať ani k žiadnemu podpredsedovi. Mnohé štruktúry Smeru sú podľa neho prestarnuté. „Mnohí sú v dôchodkovom veku. Nemôžu byť vo funkciách ľudia, ktorí nemajú žiadny náboj. Každá strana by mala dávať šancu mladým,“ povedal. Predseda strany síce podľa neho odprezentoval novú mladú generáciu, ale ide o ľudí, ktorí sú blízko neho už roky. Boli to Denisa Saková a Peter Pellegrini. „Neexistujú iné nové tváre, ktoré by dokázali pomôcť? Ak sa prezentujú známe tváre, je to dôkaz toho, ako sa bude uberať strana,“ konštatoval. Martvoň vyzval tých členov strany a jej voličov, ktorí majú plné zuby Smeru, aby sa skúsili spojiť.

Mnohí členovia či voliči Smeru odmietajú voliť Juraja Blanára na žilinského župana pre jeho viaceré kauzy. Upozornil, že pri kauze piešťanského CT prístroja padli hlavy, ale v prípade žilinského župana Juraja Blanára nie. Martvoň chce preto kandidovať v jesenných voľbách za predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Avizuje, že v prípade úspechu nechá prešetriť viaceré obstarávania v Žilinskom kraji. Upozornil, že verejné obstarávania väčšinou vyhrávajú rovnaké firmy, aj keď nespochybnil kvalitu práce. Zdá sa mu to však podozrivé.

Predseda Smeru Robert Fico v reakcii uviedol, že nemá dôvod sa Martvoňom zaoberať. „Nemám dva roky. Nevidím žiadny dôvod robiť reklamu. Nedostal sa na kandidátku, tak sa urazil. Pri 17-tisíc členoch máme reagovať na urazených mladých chlapcov? Je to pre neho normálny krok, ktorý musel urobiť, ak chce kandidovať bez schválenia orgánov Smeru,“ uviedol Fico pred novinármi.