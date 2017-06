Danko nechce strašiť povinnou vojenskou službou, príde čas na vytvorenie civilných zborov

„Pri počtoch migrantov, keď sa roj tisícov ľudí rozbehne cez Slovensko, tak musíme mať pripravený systém ochrany. Prídu živelné pohromy. Štát na to musí mať vytvorenú zložku. Tu nepomôže ani poľovnícky zväz, ani záhradkári,“ vyhlásil Danko.

Podľa predsedu parlamentu mládež potrebuje mať vzťah k hodnotám a autoritám. „Iné bolo chodiť na telesnú výchovu kedysi, iné dnes. Bola základná vojenská služba. Chlapec, ktorý ju absolvoval, cítil ruku autority. Úctu k spoločnosti, hierarchiu. Mal zodpovednosť,“ konštatoval Danko s tým, že dnes je všetko dovolené.

„Nevieme určiť hranicu, kde to už nie je normálne. Ľudia dnes len ťažko vedia posúdiť hranicu, či niekoho už na sociálnej sieti urážajú. Je veľkým nešťastím, keď sa na verejnosti urážajú verejní činitelia. To musíme zastaviť,“ zdôraznil.

Danko tvrdí, že jeho koncepciou v Slovenskej národnej strane (SNS) je práca s mládežou. „Minister školstva a obrany začali spolupracovať, aby v reforme školstva boli zakomponované aj telesná výchova vo väčšom počte hodín, ako je dnes. Chceme tiež systém branných cvičení. Mojou srdcovkou je dobrovoľná vojenská príprava a práca so zálohami,“ uviedol.

Preto navrhol motiváciu pre ľudí, ktorí sa prihlásia na dobrovoľnú prípravu vo výške 1 100 eur za to, že obetujú niekoľko týždňov života. „Budú vidieť, že štát si ich prácu váži. Pretože tam sa budú tiež vzdelávať v oblasti zdravia, posilnia si fyzickú zdatnosť. Pripravujeme legislatívne návrhy, aby pri prijímaní do ozbrojených zborov bolo zohľadnené, že takúto prípravu absolvovali,“ povedal.

Podľa Danka bolo treba túto prípravu zatraktívniť, zmeniť proces výcviku. „Kam sme sa dostali, keď máme v armáde viac civilov a dôstojníkov ako výkonných vojakov? Nemáme jasnú koncepciu, ako plniť potreby NATO, akým sme typom armády. Armáda musí mať víziu ako pracovať s mládežou. Musíme mladým dávať pozitívne signály. Dnes nenájdete otca, ktorý by povedal, že jeho 16-ročnému synovi by mesiac disciplíny nepomohol. Nie preto, že by deti boli zlé, ale potrebujú autoritu inej osoby,“ dodal predseda parlamentu.

Na základe skúseností z minuloročného pilotného projektu tohtoroční vojaci dobrovoľnej vojenskej služby budú cvičiť za nových atraktívnejších podmienok. Za skrátený 11-týždňový výcvik získajú príspevok 1 101,10 eura. Ide o sumu, ktorá sa nezdaňuje a prípadní poberatelia sociálnych dávok o ne počas výcviku neprídu.

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy tak dostane sumu na úrovni platu vojaka prvého stupňa, ktorým počas výcviku je. Po úspešnom ukončení dobrovoľného výcviku sa absolventi automaticky stávajú súčasťou záloh Ozbrojených síl SR. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh.