Mečiar: Amnestie sú platné. Mýli sa Ústavný súd, parlament aj vláda

Amnestia o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny v roku 1995, rovnako ako o zmarenom referende o vstupe krajiny do NATO a o priamej voľbe prezidenta sú podľa Vladimíra Mečiara naďalej platné, hoci parlament tento rok rozhodol o ich zrušení a tento krok potvrdil aj Ústavný súd. Mečiar, ktorý tieto amnestie vydal, to povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.