Martvoň: Niektorí Smeráci patria k LGBTI, tejto komunite nechcú pomôcť

„Ja plne rešpektujem v bežnom živote LGBT komunitu, ale nepáči sa mi, že to jej príslušníci v Smere taja a nič pre zmenu súčasnej situácie pre LGBT komunitu nerobia. Je však na nich, či to budú aj naďalej tajiť a hrať sa pred ženami na Casanovov, alebo pomôžu tejto komunite. Skúste sa však na to spýtať novej Ficovej generácie Smeru, pána Pellegriniho, pani Sakovej či pána poslanca Náhlika, čo oni na toto farizejstvo povedia, keďže sú podľa vedenia strany budúcnosťou Smeru,“ vyhlásil pre Martvoň, ktorý v piatok vystúpil zo Smeru.

Podľa Martvoňa ide o farizejstvo niektorých čelných predstaviteľov vedenia strany Smer, ako aj niektorých poslancov Smeru v NR SR, ktorí sa tvária ako konzervatívni politici bez ochoty pomôcť LGBTI komunite, hoci sú sami príslušníkmi tejto komunity.

„Majú na to moc a taja to pred voličmi Smeru. A to iba preto, že aj napriek apelu smeráckych europoslancov Fico nechce túto tému otvárať. Pritom by na začiatok iba stačilo zakotviť legislatívne právo na informácie o zdravotnom stave pre takýchto partnerov alebo právo po sebe dediť, čo by dokonca pomohlo aj nezosobášeným párom,“ zdôraznil Martvoň.