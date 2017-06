Jarjabek: Voľba riaditeľa RTVS je presne taká, aká by mala byť každá

Voľba generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je presne taká, aká by mala byť každá voľba. V nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer).

„Do poslednej chvíle nebude jasné, kto sa stane novým generálnym riaditeľom RTVS. Budú to tajné voľby, strany vopred nehovoria, koho áno a koho nie,“ doplnil. „V našom klube bude tento týždeň debata, kde si zhrnieme všetky fakty a tajné hlasovanie rozhodne. Mňa zaujali štyria ľudia, nepoviem však ktorí. V klube budem o tom veľmi otvorene hovoriť,“ spomenul Jarjabek s tým, že nevolí ani premiér Robert Fico, ani minister kultúry SR Marek Maďarič, ale poslanci.

Ako v relácii povedal podpredseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Karol Farkašovský (SNS), prekvapilo ho, že sa v projektoch kandidátov na riaditeľa RTVS, až na malé výnimky, neobjavila žiadna vízia ekonomického rastu RTVS.

„Môžeme sa baviť o tom, či je to dobré, alebo zlé. Súčasťou projektu by mala byť jasne stanovená ekonomická vízia,“ poznamenal s tým, že v ich poslaneckom klube by mala byť diskusia a rozhodnú sa podľa argumentov. V RTVS tiež uviedol, že má troch favoritov. Podľa neho by bolo ideálne zobrať z každého kandidáta po pätnásť percent a vytvoriť ideálneho riaditeľa. „Ideálny, na ktorého by sme ukázali prstom, že toto je tá špička, neexistuje,“ zhrnul Farkašovský.

Poslanec František Šebej (Most-Híd) v diskusii pripomenul, že poslanecký klub strany, ešte nemá stanovisko, kto by mal byť riaditeľom RTVS. „Môžem hovoriť len o svojich pocitoch, nemôžem hovoriť za klub. Viem, že existuje snaha, aby sa koaličné strany dohodli, budeme však o tom rokovať,“ spomenul s tým, že za dôležitý považuje ekonomický rozmer televízie aj rozhlasu.

Poslanec Martin Poliačik (SaS) zas poznamenal, že jeho poslanecký klub si na svoje zasadnutie pred voľbou riaditeľa RTVS pozval kandidátov. „Sú minimálne dvaja kandidáti, ktorým by som nemal problém to zveriť,“ vyhlásil.

„Sú tu kandidáti, ktorí prišli s víziami, sú aj kandidáti, ktorí vidia, akým spôsobom sa RTVS financovať dá. Mám tri kategórie favoritov, štyria sú v základnej, ktorí pokrývajú možnosť, že RTVS bude napredovať,“ uzavrel ďalší podpredseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA).