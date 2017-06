Ingine medvieďatá zrejme skončia v zoo

Ochranári zatiaľ nevedia jednoznačne povedať, kam mladé medvede poputujú, nevylučujú však ani to, že zostanú na Slovensku. Podľa informácií denníka Pravda je v hre maďarský medvedí park Medveotthon – zoologická záhrada, ktorú ročne navštívi 200-tisíc ľudí. Pomoc s medvieďatami už ponúkla aj zoo v Košiciach.

Medvedici Ingrid odobrali mláďatá koncom mája. Keď sa samica vrátila na miesto, kde ich naposledy videla, jej príbeh sa skončil nešťastne – odstrelom. Osirelé mláďatá skončili v karanténe v bojnickej zoo a podľa špekulácií mali poputovať do medvedej rezervácie v Maďarsku. Hoci sa mohlo zdať, že pôjde o voľnú prírodu, nie je to tak.

O umiestnení mláďat v medveďom parku hovorila Štátna ochrana prírody SR už vo svojom stanovisku začiatkom júna. Ochranári vtedy uviedli, že medvieďatá dostanú šancu prežiť pokojný život v poloprírodnom prostredí, kde im nebude hroziť nebezpečenstvo. Presnú lokalitu, kde medvedí súrodenci skončia, však nekonkretizovali. Podľa zistení Pravdy by sa mala stať ich novým domovom medvedia farma Medveotthon pri meste Veresegyház, asi 30 kilometrov od Budapešti.

Je možné, že zostanú na Slovensku

Podľa PR oddelenia štátnych ochranárov ešte nie je o budúcom domove mláďat definitívne rozhodnuté. Je možné, že napokon zostanú na Slovensku. Zatiaľ stále zotrvávajú v karanténe v bojnickej zoo, kde musia pobudnúť minimálne tri mesiace. „Potom sa ich domovom stane buď niektorý z medvedích parkov v Maďarsku, no záujem prejavujú už aj iné zoologické záhrady, napríklad zoo v Košiciach. V súčasnosti majú kompetentní ešte dostatočný čas na rozhodnutie o takom umiestnení medvieďat, aby tie prežili pokojný medvedí život v poloprírodnom prostredí,“ vyjadrili sa ochranári pre Pravdu.

Riaditeľ Zoo Košice a prezident Únie českých a slovenských zoologických záhrad Erich Kočner pre Pravdu potvrdil, že ak by zlyhali ostatné riešenia, sú pripravení s medvieďatami pomôcť. Zdôraznil však, že v takom prípade by sa nedalo uvažovať o tom, že budú niekedy v budúcnosti ešte vypustené do voľnej prírody. „Nemáme podmienky, aby sme ich na to pripravili. Navyše by hrozilo, že sa im podarí z výbehu uniknúť, keďže tie mláďatá už majú určité zručnosti, so samicou lozili po stromoch a v Maďarsku sú na to pripravení lepšie. My sme ponúkli Štátnej ochrane prírody možnosť, že ak by nastali nejaké komplikácie, sme ochotní pomôcť. Myslím si, že ochranári skutočne hľadajú pre tieto medvede to najrozumnejšie možné riešenie,“ vyhlásil Kočner.

Ak by zvieratá napokon predsa len putovali na farmu Medveotthon, ocitli by sa v zoologickej záhrade, ktorú ročne navštívi vyše 200-tisíc ľudí. Návštevníci sa môžu prechádzať v bezprostrednej blízkosti medveďov, dokonca ich smú kŕmiť na mieste zakúpenou mrkvou či medom.

Zariadenie vzniklo v roku 1998 v rámci Svetovej organizácie pre ochranu zvierat ako záchranná stanica pre medvede, ktoré účinkovali v cirkusoch či vo filmoch, alebo žili v nevyhovujúcich podmienkach. Podľa informácií na webe tam v súčasnosti žije približne 30 medveďov a 30 vlkov. Zvieratá majú k dispozícií priestor s rozlohou 5,5 hektára, na ktorom sú umelé jazierka, jaskyne, brlohy či malý borovicový lesík. Zariadenie získalo v roku 2009 certifikát zoologickej záhrady.

Denník Pravda sa snažil skontaktovať priamo s vedením medvedieho parku Medveotthon, jeho predstavitelia však na otázky nereagovali.