Protikuropčný protest sa posunul do Žiliny

K bratislavskej iniciatíve sa tentoraz pripojili aj žilinskí stredoškoláci. „Ide nám v prvom rade o to, aby sme vyzbierali 100-tisíc podpisov na protikorupčnú petíciu. Momentálne už je vyzbieraných okolo 40-tisíc,“ povedala jedna z organizátoriek Michaela Knošková. Hovorí, že ešte nie sú demotivovaní a budú trvať na tom, aby sa kauzy riešili. Žilinský protest je podľa Knoškovej apolitický a nestranícky, bez podpory politických strán, založený čisto ako iniciatíva študentov stredných škôl. V Žiline to nie je pochod ako boli minulý týždeň v Bratislave a Košiciach, ale protest na námestí. Hudobné predstavenia striedajú príhovory študentov. Podporiť ich prišli napríklad herec Juraj Kemka, mama zavraždeného Róberta Remiáša – Anna, bývalá pracovníčka ministerstva zahraničia Zuzana Hlávková.

Na námestí hliadkuje aj veľké množstvo policajtov. „My sme veľmi radi, že je ich tu toľko. Vzhľadom na to, že to organizujeme len my, stredoškoláci, tak keby sa tu stala nejaká roztržka, nech zakročia a nech sme všetci v bezpečí,“ dodala Knošková.