Štyria ľudia zomreli zrejme pre ľudskú chybu

V križovatke tu vodička vyšla z vedľajšej na hlavnú a frekventovanú cestu a vbehla pod kolesá nákladného auta. Toto miesto znalci za kritické neoznačujú, pripúšťajú však, že premávka je na ceste I. triedy 9 hustá a neskúsený šofér nemusí správne odhadnúť situáciu. Ide o poslednú z panelových ciest na Slovensku, ktorú sa chystá Trenčiansky samosprávny kraj rekonštruovať.

Pri tragickej nehode vyhasli životy štyroch ľudí, iba 11-ročnej Márie Liany z Lovinobane, vodičky Dagmar (28), spolujazdca Adama (26) z Lovinobane a jeho matky Aleny (55). Vodička pri vchádzaní na hlavnú cestu nedala prednosť nákladnému autu, ktoré šoféroval 26-ročný občan Rumunska. Cesta I/9 je hlavným ťahom v smere od Drietomy na Prievidzu a Banskú Bystricu, je frekventovaná a je jedinou spojnicou medzi východom a západom. Podľa žilinského Výskumného ústavu dopravného prejde po nej denne priemerne 6 500 automobilov, tretinu tvorí nákladná doprava. V pracovných dňoch je to až 8– až 9-tisíc áut za 24 hodín.

Podľa znalca z odboru cestnej dopravy Milana Holéciho menej skúsený vodič môže mať ťažkosti vyjsť na I/9 v križovatke, kde sa odohrala nešťastná udalosť. „Z technického hľadiska táto križovatka nepredstavuje nejaký problém, pretože aj na jednu, aj na druhú stranu je dostatočný rozhľad aj dohľad. Problém je ale v tom, že je tam hustá premávka. Druhou vecou je, že vodiči vychádzajúci z vedľajšej cesty nie vždy odhadnú rýchlosť, akou ide vozidlo po hlavnej ceste. Čo by tam možno pomohlo, by bolo zníženie rýchlosti na päťdesiatku,“ myslí si Holéci. Tipuje, že vodička sa skôr chcela dostať do medzery medzi autami idúcimi po hlavnej ceste a neodhadla to.

„Nehodový úsek to nie je. K vážnym nehodám tam nedochádza, skôr iba ku škodovým udalostiam,“ opísal miesto tragédie trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička. Dodal, že v prípade nešťastia z nedele zlyhal ľudský faktor. „Vodička osobného auta Ford Focus nedala na križovatke prednosť nákladnému vozidlu,“ potvrdil.

Trenčiansky kraj už dohodol s ministerstvom dopravy rozsiahlu opravu cesty, ktorá by sa mala začať na prelome rokov 2018 až 2019. Celá rekonštrukcia by sa mala ukončiť v roku 2020. Odhadovaná cena je 20 miliónov eur bez DPH.

Podobná tragická nehoda, pri ktorej v jednom aute zahynuli naraz štyria ľudia, sa stala naposledy v Trenčianskom kraji v novembri 2010. Štyria mladí futbalisti sa vtedy vracali nadránom z oslavy a na ceste medzi Bánovcami nad Bebravou a Dežericami vleteli vo vysokej rýchlosti rovno pod kolesá dodávky, ktorá rozvážala pečivo. Jej vodič sa snažil zrážke zabrániť a dobrzdil na tridsaťkilometrovú rýchlosť, napriek tomu čelný náraz neprežil z posádky renaultu nikto.