Župné voľby ako skúška nálad v spoločnosti

Najsilnejšia strana Smer bude pozície obhajovať až v šiestich krajoch, v ktorých má svojich županov alebo k nim má blízko. SNS oznámila, že pôjde vo všetkých regiónoch samostatne.

Výnimkou môže byť Banskobystrický kraj, kde sa očakáva spoločný postup vládnej koalície. Čo sa týka Mostu-Híd, zatiaľ má kandidáta na župana iba v Trnavskom kraji a o ostatných krajoch ešte rokuje. Opozičné strany SaS, OĽaNO-Nova a mimoparlamentné KDH sa dohodli, že pôjdu v župných voľbách spoločne.

Politológ Michal Horský hovorí, že jesenné regionálne voľby budú „prvým vážnym lakmusovým papierikom zmeny politických nálad na Slovensku v najbližších dvoch rokoch“.

Podľa politológa bude dôležité, pod čiu správu sa dostanú dva najvýznamnejšie hospodárske, sociálne a kultúrne celky, a to Bratislavský a Košický kraj. „Práve tam sa môže od základu zmeniť politické zastúpenie a, prirodzene, pozornosť pútajú aj dve ďalšie významné centrá Banskobystrický a Nitriansky kraj, kde sa predovšetkým snaží uchytiť politický populizmus a extrémizmus,“ povedal Horský.

V Bratislavskom kraji sa mieni o kreslo uchádzať doterajší župan Pavol Frešo. Naposledy vo voľbách v roku 2013 sa mohol oprieť ako šéf SDKÚ o pravicové strany, dnes to už neplatí. Žiadna mu zatiaľ nevyjadrila podporu, v každom prípade sa v pondelok stretol s poslancom parlamentu za OĽaNO-Nova Gáborom Grendelom. Zachytil ich na fotografii čitateľ Pravdy.

Na otázku, či riešili aj jeho prípadnú podporu, Frešo Pravde povedal, že rozhovor nesúvisel s jeho kandidatúrou. V Bratislave sa chcú o miesto župana uchádzať poslanec SaS Juraj Droba, bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý či mestský poslanec Jozef Uhler.

Bratislavský župan Pavol Frešo s predsedom Novy Gáborom Grendelom v jednej z bratislavských kaviarní. Autor: Archív Pravdy

V Košickom kraji končí ako župan Zdenko Trebuľa, ktorý doteraz kandidoval za Smer. Strana namiesto neho postaví primátora Košíc a svojho poslanca Richarda Rašiho. V prípade zvolenia by Raši ako primátor skončil a mesto by viedol do komunálnych volieb, ktoré sú o rok, niektorý z jeho námestníkov. V minulosti v Košiciach Trebuľu podporoval Most-Híd. Na to sa však Raši už spoliehať nemôže.

Krajský šéf Mostu-Híd Elemér Jakab Pravde povedal, že prvýkrát, keď Raši kandidoval na primátora, tak vytvorili spolu koalíciu, ale „Raši nič nedodržal“. Most-Híd bude mať podľa Jakaba v tomto kraji zrejme vlastného kandidáta. Okrem Rašiho ohlásil kandidatúru krajský poslanec Rastislav Trnka, ktorého podporujú OĽaNO-Nova, SaS a strana Šanca.

Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na Banskobystrický kraj, kde demokratické sily chcú vymeniť župana neofašistickej ĽS NS Mariana Kotlebu. Zatiaľ sa však veľká dohoda kandidátov nečrtá.

Jeden z nich, šéf Múzea SNP Stanislav Mičev, presadzoval, aby v septembri v kampani pokračoval proti Kotlebovi už len najpopulárnejší kandidát, Mičevovi súperi však podpis takejto dohody minulý mesiac odmietli.

Okrem Mičeva kandidujú tiež poslanec SaS Martin Klus, podnikateľ Ján Lunter, banskobystrický mestský poslanec Igor Kašper, právnik Martin Juhaniak, exposlanec Milan Urbáni či bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor.

Podpredseda Smeru Peter Pellegrini sa nedávno vyjadril, že strana podporí kandidáta, ktorý bude mať najväčšiu šancu poraziť Kotlebu, a rovnaký postoj zaujal aj Most-Híd.

Rovnako sledovaným z tohto hľadiska môže byť aj nitriansky región, kandidatúru totiž zvažuje poslanec kotlebovcov Milan Uhrík. Tam chce byť znovu županom Milan Belica, ktorého kandidoval Smer. Nie je vylúčené, že by Belicu podporil aj Most-Híd práve pre hrozbu nástupu ďalšieho kotlebovca.

SNS bude mať vlastného kandidáta na župana, podpredsedníčku strany a poslankyňu parlamentu Evu Smolíkovú. Mimoparlamentná SMK navrhuje v nitrianskom regióne krajského šéfa strany Ivána Farkasa. O županského kreslo chcú zabojovať ako nezávislí tiež krajský poslanec Peter Oremus a exposlanec Tomáš Galbavý.

V Prešovskom kraji zrejme hlavný súboj medzi sebou vybojujú doterajší župan a poslanec Smeru Peter Chudík a primátor Levoče Milan Majerský z KDH. Za ním stoja opozičné strany SaS a OĽaNO-Nova.

V Žilinskom kraji bude takisto post župana obhajovať súčasný podpredseda Smeru Juraj Blanár. SNS navrhne bývalého ministra školstva Jána Mikolaja. Kandidátkou opozície má byť Erika Jurinová z OĽANO-Nova.

V trenčianskom regióne sa očakáva kandidatúra súčasného župana Jaroslava Bašku zo Smeru. Jeho vyzývateľkou bude poslankyňa Národnej rady za SaS Renáta Kaščáková. Národniari z SNS navrhujú prednostku Okresného úradu v Prievidzi Silviu Sivákovú Nemcovú.

V Trnavskom kraji zrejme znovu pôjde do volebného súboja doterajší župan Tibor Mikuš. Zatiaľ je otázne, či získa podporu Smeru. Pred štyrmi rokmi Smer zvažoval vlastného kandidáta, ale nakoniec uprednostnil Mikuša. Strana Most-Híd už vyjadrila podporu kandidatúre Konráda Rigóa, ktorý je v súčasnosti štátnym tajomníkom ministerstva kultúry. Opozícia za župana podporuje v Trnavskom kraji poslanca Jozefa Viskupiča z OĽaNO-Nova.

Župné voľby sa uskutočnia v novembri, prvýkrát sa budú župani namiesto dvoch kôl vyberať len v jednom kole. Politológ Horský upozornil, že ide o systém, ktorý doteraz žiadna zo strán nemá odskúšaný a pri väčšinovom systéme voľby je to podľa neho nezvyčajný spôsob.

„Vládne strany sa zatiaľ nezhodujú na podpore spoločných kandidátov. SNS regionálne voľby chápe ako testovanie kvality politickej práce vlastných krajských štruktúr. Politické elity by sa mali skôr zhodnúť na tom, aby sa do krajov dostal čo najmenší počet zástupcov strán politických extrémistov, prípadne tzv. pseudostrán. Zdá sa, že touto stratégiou sa vládne a ani opozičné strany príliš nezaoberajú,“ dodal Horský.