Mediálny výbor sa zaoberal pôsobením Miku na poste riaditeľa RTVS

Z radov poslancov koaličných strán Smer-SD a SNS však RTVS čelil kritike spravodajstva a publicistiky, s čím však nesúhlasili viacerí zástupcovia opozície. Výbor sa hodnotením RTVS zaoberal počas dnešného rokovania o výročných správach RTVS. O medializovaných údajných odmenách manažmentu RTVS výbor nehovoril. Zobral na vedomie Výročnú správu o činnosti RTVS za rok 2016 a Správu o činnosti Rady RTVS za rok 2016.

Podpredseda mediálneho výboru Jozef Viskupič (OĽaNO) navrhol, aby končiaci generálny riaditeľ RTVS predniesol výročnú správu o činnosti RTVS v parlamentnom pléne na aktuálnej 18. schôdzi, výbor to však neprijal. Viskupič si totiž myslí, že o tému je veľký spoločenský záujem. Dodal, že odpočet pred národnou radou predniesla v roku 2012 aj predošlá a vôbec prvá šéfka RTVS Miloslava Zemková. Stalo sa tak predtým, ako ju poslanci koncom júna 2012 odvolali na návrh poslancov mediálneho výboru zo Smeru-SD. Poslancov parlamentu čaká voľba šéfa RTVS už vo štvrtok 15. júna.

Číž: Televízia nesprostredkovala všetky relevantné pohľady verejnosti

V úvode rokovania o bodoch venovaných RTVS sa predseda mediálneho výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) poďakoval končiacemu generálnemu riaditeľovi RTVS Mikovi za prácu na čele RTVS. Zároveň pripomenul, že je prvým riaditeľom od roku 1993 v televíznej oblasti, ktorý bol vo funkcii celé funkčné obdobie. K poďakovaniu sa pridal aj podpredseda výboru zo SNS Karol Farkašovský, ktorý však kritizoval personálne obsadenie spravodajstva, v ktorom mu chýbajú starší a skúsenejší redaktori a moderátori. V publicistike mal Farkašovský výhrady a s ním aj poslanci za Smer-SD Jarjabek a Miroslav Číž k moderátorom Branislavovi Dobšinskému a Michalovi Havranovi. Predseda Rady RTVS Igor Gallo poslancom pripomenul, že rade nepatria personálne kompetencie, ale sú v právomoci vedenia RTVS, napriek tomu rada o rôznych problémoch pravidelne s vedením rádiotelevízie diskutuje.

Podľa člena výboru Miroslava Číža (Smer-SD) RTVS v spravodajstve a publicistike nereflektoval názory ľudí. „Reprezentujem zhruba 30 percent ľudí“, deklaroval Číž s tým, že verejnoprávna televízia podľa neho nesprostredkovala všetky relevantné pohľady verejnosti. Vo verejnoprávnom RTVS nebol proporčne prezentovaný vládny aj opozičný názor, spresnil. Číž tvrdí, že chce, aby sa vytvorila atmosféra spolupráce, „sprolupráca je tisíckrát lepšia ako konfrontácia“, vyhlásil. „Tí, ktorí získajú právo vládnuť, potrebujú aj pomoc pri vládnutí“, konštatoval poslanec za Smer s tým, že to neznamená nekritickosť. Myslí si tiež, že v RTVS nie je kvalitná publicistika.

Viskupič: Téma vyváženosti RTVS politikom nepatrí

Za neakceptovateľné považuje podpredseda mediálneho výboru Jozef Viskupič (OĽaNO), aby politici mali do nekonečna tému „vyváženosť spravodajstva a publicistiky“. Táto téma im nepatrí. Výbor, parlament a politici by sa podľa neho mali sústrediť na témy, ktoré sú v kompetencii NR SR a môžu RTVS pomôcť, a to sú – zodpovedajúce legislatívne prostredie a spôsob financovania. „Politici RTVS, STV a rozhlasu veľa ublížili, ale aj vďaka nim je stále na trhu“, zdôraznil. Pripomenul, že základným cieľom vzniku RTVS bolo vyriešiť dlhodobé finančné problémy Slovenskej televízie, čo sa aj podarilo a v súčasnosti už nie je diskusia o dlhoch, ale o programe, čo je pokrok. „Dúfam, že hlásnou trúbou politikov sa médium verejnej služby nestane ani po 15., respektíve po 22. júni,“ dodal Viskupič, podľa ktorého môže byť z RTVS centrum kultúry a kreativity.

Na veľmi dobrú odozvu na činnosť RTVS v regiónoch z pohľadu tvorcov poukázala v dnešnej diskusii výboru Viera Dubačová (nezaradená). RTVS je podľa nej dôveryhodné médium a „rozpráva o tom sto percent obyvateľov, nie iba 30“, myslí si. Televízia podľa nej nastavila v pôvodnej slovenskej tvorbe „latku veľmi vysoko“.

Václav Mika počas rokovania výboru avizoval, že pred 1. augustom, ktorý je jeho posledným dňom vo funkcii, nepripraví iba odpočet, ale najmä správu o aktuálnej situácii v RTVS. Podá v nej napríklad podrobný opis o financiách vo verejnoprávnej rádiotelevízii, o stave príprav na nové programy a o ďalších témach, aby nový manažment presne vedel, v akej kondícii sa RTVS nachádza. Nie je spokojný s objemom publicistiky, no ako dodal, kontinuálne sa snažili zvyšovať jej vysielanie, najnovším prírastkom je od konca mája diskusia venovaná ženskému pohľadu na aktuálne témy Silná zostava.