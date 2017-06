Všeobecná zdravotná poisťovňa zvyšuje platby za ošetrovateľské výkony

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) s účinnosťou od 1. júla tohto roka zvyšuje ceny za výkony v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a v mobilných hospicoch o 25 % a v zariadeniach sociálnych služieb o 26 %. Informovala o tom hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

„Plošné zvýšenie platieb za ošetrovateľské výkony sa týka všetkých 166 ADOS, 9 mobilných hospicov a 12 zariadení sociálnych služieb, s ktorými má VšZP zmluvu. Súčasťou najnovšej úpravy zmluvných podmienok je aj adekvátne zvýšenie zmluvných objemov,“ uviedla.

Vasilenková tiež dodala, že vedenie VšZP už začiatkom roka deklarovalo, že má záujem aktívne participovať na riešeniach týkajúcich sa rozvoja a ďalšieho financovania ošetrovateľskej starostlivosti a paliatívnej medicíny. "Ak intenzívne hľadáme cesty, ako čo najefektívnejšie využiť existujúce zdroje verejného zdravotného poistenia, toto je jedna z možností a príležitostí, ktoré sme využili. Chceli sme zároveň vyslať ďalší pozitívny signál, že ani náš ozdravný plán nie je primárne o šetrení, ale o hľadaní efektívnych riešení, na ktoré sa nemôžeme pozerať krátkodobou optikou,“ konštatoval generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Zvýšenie platieb za ošetrovateľské výkony predstavitelia ADOS podľa zverejnených informácií privítali. “Teší nás to o to viac, že VšZP vypočula naše argumenty v čase, keď je v iných oblastiach viazaná hľadaním úspor verejných zdrojov. Vnímame to aj ako istý prejav ocenenia našej práce a potvrdenie toho, že v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku máme významné postavenie,“ uviedla v mene poskytovateľov ADOS Libuša Repiská.

Od 1. júla 2017 VšZP rozširuje aj škálu výkonov, ktoré môžu vykazovať lekári v mobilných hospicoch a vytvára tým predpoklady pre efektívnejšie poskytovanie paliatívnej starostlivosti pre pacientov v terminálnych štádiách ochorení. V súčasnosti má VšZP zmluvu s deviatimi mobilnými hospicmi na Slovensku. Úpravou zmluvných podmienok od začiatku júla VšZP celkovo zvýši platby pre ADOS, zariadenia sociálnych služieb a mobilné hospice o približne dva milióny eur ročne. V roku 2016 VšZP uhradila ADOS takmer 11 mil. eur.