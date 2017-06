Fašistický názov strany kotlebovcov zatiaľ riešiť nebudú

Ministerstvo vnútra tvrdí, že obsah názvu politických strán neskúma. Generálna prokuratúra sa vyjadrovať nechce. Deje sa tak v čase, keď sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu, či rozpustí Ľudovú stranu Naše Slovensko Mariana Kotlebu.

Ľudia blízki Kotlebovi ovládli vlani Ľudovú stranu, ktorá bola založená v 90. rokoch minulého storočia. Nedávno ju premenovali na Ľudová strana Pevnosť Slovensko, čím sa do označenia neštítili zakomponovať fašistickú ideológiu. Označenie Pevnosť Slovensko podľa historika Jakuba Drábika jasne odkazuje na nacistický propagandistický koncept Pevnosť Európa (Festung Europa). Zmenu pomenovania strany zaregistrovalo ministerstvo vnútra. To tvrdí, že sa pritom držalo zákona o politických stranách. Podľa neho rezort má skúmať len to, či už rovnaký názov neexistuje. „V prípade, ak politická strana podá návrh na zmenu svojho názvu, ministerstvo skúma, či je návrh podaný v súlade so zákonom a so stanovami politickej strany a či sa navrhovaný názov (skratka) líši od názvu (skratky) politickej strany, ktorá už bola zaregistrovaná. Ak návrh nemá nedostatky a zároveň je splnená podmienka odlišnosti názvu politickej strany, rezort vnútra vykoná zmenu názvu politickej strany v súlade so zákonom,“ povedala Michaela Paulenová z tlačového oddelenia rezortu.

Na otázku, či ministerstvo v prípade záložnej strany kotlebovcov zakročí, Paulenová priamo neodpovedala. Doplnila, že ak politická strana koná v rozpore so zákonom, podať návrh na jej rozpustenie môže výlučne generálny prokurátor. „Názov politickej strany je súčasťou jej činnosti, ako aj jej stanov, pričom politická strana podľa zákona nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy,“ pripomenula hovorkyňa rezortu.

Denník Pravda oslovil aj Generálnu prokuratúru, či sa bude stranou s fašistickým názvom zaoberať, či dostala v tejto súvislosti podnet a ako môže zakročiť. Prokuratúra zatiaľ tému nechce komentovať, prípad však bude podľa našich informácií sledovať.

Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv pripomína, že problémom je deravý zákon o politických stranách. Podľa neho neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by kontroloval, čo sa so stranami deje. Kameňom úrazu nie sú len voľné podmienky pre ich názvy, ale aj odkupovanie strán. Práve týmto spôsobom vznikla ĽS NS bez toho, aby ju registrovalo ministerstvo vnútra. Po tom, čo v marci 2006 Najvyšší súd rozpustil Kotlebovu Slovenskú pospolitosť, našli si kotlebovci náhradné riešenie. V roku 2010 ovládli Stranu priateľov vína, ktorú neskôr premenovali. Prevzatím strany sa vyhli registrácii. V prípade Ľudovej strany teraz použili rovnaký scenár.

Koaličná strana SNS pripravuje novelu zákona o politických stranách. Jej predseda Andrej Danko pre Pravdu povedal, že novela sa bude zaoberať aj názvami. Chcú v nej ošetriť to, aby neobsahovali odkazy na fašistické či nacistické ideológie „Rozmýšľame tiež nad tým, či by v názve malo byť meno predsedu,“ poznamenal Danko.

Existencia Kotlebovej ĽS NS je v súčasnosti otvorená. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal koncom mája návrh na Najvyšší súd SR na jej rozpustenie. Označil ju za extrémistickú stranu s fašistickými tendenciami, ktorá svojím programom a činnosťou porušuje slovenskú ústavu, zákony i medzinárodné zmluvy. „Senát momentálne skúma, či sú splnené procesné podmienky konania, následne bude doručovať žalobu na vyjadrenie žalovanému. Až po naštudovaní rozsiahlej spisovej dokumentácie o žalobe generálneho prokurátora rozhodne,“ uviedol hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík. Dodal, že lehoty na rozhodnutie zákon súdu nestanovuje.