Matečná riaditeľku Slovenského pozemkového fondu neplánuje odvolať

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zatiaľ neuvažuje, že by novú generálnu riaditeľku Adrianu Šklíbovú odvolala zo svojej funkcie, do ktorej ju schválila vláda na svojom minulotýždňovom rokovaní. Povedala to Matečná pred stredajším rokovaním vlády.