Prezident Kiska v správe o stave republiky apeloval na boj s korupciou

Prezident SR Andrej Kiska počas vystúpenia so správou o stave republiky v rámci rokovania 18. schôdze Národnej rady SR.

Podľa prezidenta Slovensko zažíva obdobie hospodárskeho rastu, no konkrétne rodiny to často necítia. Najbúrlivejšie diskutovanou témou za posledný rok bola korupcia vo vrcholovej politike. Ani najväčší optimisti však podľa prezidenta Andreja Kisku nemôžu povedať, že doterajšia forma angažovania sa politikov viedla k upokojeniu verejnosti a ukázala ľuďom na Slovensku poctivú cestu zo slepej uličky. Prezident to uviedol vo svojej Správe o stave republiky, ktorú predniesol v Národnej rade SR.