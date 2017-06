Kaliňák: Opozícia dnes obžalovala hlavne sama seba

Opozícia na brífingu, kde označili Mariana Kočnera za najväčšie vládou chránené zviera po podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi, obžalovala hlavne sama seba. Uviedol to v reakcii pre médiá minister vnútra Robert Kaliňák.

„Ak je chránený, tak je chránený opozíciou,“ vyhlásil. Všetky v súčasnosti medializované aktivity sa stali ešte za vlády Ivety Radičovej. Kaliňák dodal, že nevie, že by v týchto prípadoch v tom čase konal niektorí z orgánov činných v trestnom konaní. „Ak tu niekto niečo neurobil, zanedbal, prikryl, tak treba smerovať otázky k blízkemu človeku Mariana Kočnera, a to pánovi Sulíkovi,“ vyhlásil Kaliňák. Zároveň podpredseda vlády a Smeru pripomenul veľmi citlivú téma z toho obdobia vlády Ivety Radičovej, a to voľbu generálneho prokurátora. O tejto téme sa predseda SaS Richard Sulík radil práve s Kočnerom, pripomenul Kaliňák.

Minister financií Peter Kažimír k tejto téme uviedol, že ide o tri nadmerné odpočty DPH v roku 2010, 2011 a 2012. Potvrdil na základe telefonátu so šéfom Finančnej správy Františkom Imreczem, že na základe podnetu z médií začne finančná správa kontrolu operácií z roku 2010, 2011 a začiatkom roka 2012. Zároveň ale zdôraznil, že on ako minister financií nikdy nevstupuje do operatívnych úloh finančnej správy. „Pracujem na tom, aby finančná správa autonómne rozhodovala kde a kedy začnú kontrolu a ako ju ukončia. Nikdy nebudem dávať politické úlohy nikomu,“vyhlásil Kažimír.

Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v prípade viac než osemmiliónových únikov na dani vo firmách blízkych podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi. Na obvinenie konkrétnych osôb totiž nebol podľa neho dôvod aj preto, že daňoví kontrolóri nezistili žiadne porušenie zákona.

Prokuratúra v pondelok reagovala na medializované informácie, že policajný vyšetrovateľ postupoval v prípadoch prevodov vlastníctva hotelových komplexov Residence hotel a Šport Hotel správne. Ako informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová, podľa prokuratúry si zabezpečil dostatočné podklady pre rozhodovanie, objasnil skutkový stav v dostatočnom rozsahu a napokon tento aj správne vyhodnotil, keď trestné stíhanie zastavil z dôvodu, že skutok nie je trestným činom.

„Každá transakcia pri predaji hotelového komplexu bola u kupujúceho, ktorý si uplatňoval nadmerný odpočet, preverená príslušným daňovým úradom. Ten rozhodol, že daňový odpočet je oprávnene uplatňovaný a následne ho aj vyplatil. Daňový úrad považoval za úhradu kúpnej ceny to, že bola zaplatená zmenkou ako cenným papierom vystaveným v prospech predávajúceho,“ uviedla v stanovisku ÚŠP.

Vyšetrovateľ podľa špeciálnej prokuratúry nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by potreboval objasniť žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci. „Proti uzneseniu nebola podaná sťažnosť, prokurátor však vec zo služobnej povinnosti preskúmal a s postupom vyšetrovateľa sa stotožnil,“ dodal ÚŠP.