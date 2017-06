Na súde čítali Gauliederovu výpoveď

Obžalobe zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní čelia súčasný primátor Peter Paška, jeho predchodca Ladislav Maťašovský, bývalý prednosta mestského úradu Ján P. a bývalý mestský architekt Peter A. Vedenie radnice malo podľa obžaloby ovplyvňovať súťaž na stavebný dozor tak, aby zákazku získal vtedajší mestský architekt.

Nakoniec k tomu nedošlo, nakoľko sa pamiatka nerekonštruovala. Vstúpila do toho polícia, ktorá v tejto veci začala trestné stíhanie a mesto nestihlo preinvestovať dotáciu na opravu južného krídla kaštieľa a dvoch veží.

Na stredajšom pojednávaní sedeli na trestnej lavici všetci okrem Maťašovského. Ako posledný svedok mal vypovedať mestský poslanec Gaulieder, ktorý za nevyjasnených okolností prišiel o život pred viac ako dvomi mesiacmi pri Trnovci nad Váhom.

Jeho výpoveď z prípravného konania prečítal prokurátor. Kľúčovej veci, verejného obstarávania na stavebný dozor, sa Gaulieder dotkol len veľmi okrajovo. Jeho vyjadrenia skôr ilustrujú napätý vzťah s primátorom Paškom, ktorý bol verejne známy.

Gaulieder vo svojej výpovedi opísal priebeh pracovného stretnutia, na ktoré Paška zvolal všetkých poslancov okrem neho. Napriek tomu sa ho zúčastnil. „Primátor začal hovoriť o razii Národnej kriminálnej agentúry na mestskom úrade, ktorá sa odohrala niekoľko dní predtým, a o doterajšom priebehu vyšetrovania,“ čítal prokurátor Gauliederove slová.

Poslanec spomenul aj niekdajšie vyjadrenia bývalého hlavného architekta mesta o tom, že by bol rád, keby mohol vykonávať úlohu stavebného dozoru pri rekonštrukcii projektu, aby to nerobil cudzí človek. „Vtedy som sa spýtal, či to mám chápať tak, že architekt mesta bude súčasne vykonávať stavebný dozor. Na to mi architekt povedal, že tomu dobre rozumiem, a tak si to aj predstavuje. Primátor na to prikývol hlavou,“ citoval prokurátor ďalej z výpovede.

Bývalý mestský architekt už pred vyšetrovateľom vzal vinu na seba. Podľa jeho slov vedel, že v rámci cenových ponúk na stavebný dozor je tá jeho najnižšia a nepotreboval na to pomoc ostatných obžalovaných.

Po prečítaní výpovede Paškov obhajca podotkol, že zápisnica o výpovedi je procesne nepoužiteľná. Ako dodal, pri výsluchu nebola prítomná nezúčastnená osoba, ktorá tam podľa Trestného poriadku musí byť. Nezúčastnenou je tá osoba, ktorá nemá žiadny vzťah k danému trestnému konaniu a u ktorej nie sú pochybnosti o jej nezaujatosti.

Na výsluchu sa okrem Gauliedera zúčastnil policajný vyšetrovateľ, obhajkyňa (jedného z obžalovaných) a operatívny pracovník NAKA, ktorý sa podľa obhajcu aktívne podieľal na objasňovaní tejto trestnej veci. „Nie je to preto, že by výpoveď bola v neprospech môjho klienta. Ako obhajca na to musí upozorniť, nie sú za tým obštrukcie,“ uzavrel. Obžalovaní nemali k výpovedi žiadne pripomienky.

Súd sa ďalej oboznamoval s listinným dôkazmi. Medzi nimi boli aj prepisy odpočúvaní z galantského mestského úradu. Jeho priestory mali elitní policajti odpočúvať od novembra 2014. Prípad začala NAKA vyšetrovať na základe podnetu v lete 2014, teda v čase, keď bol primátorom Maťašovský.

Po skončení pojednávania Paška znovu zopakoval, že je nevinný. „Týka sa to obdobia, než som sa stal primátorom. Celú vec vnímam ako nešťastnú, poškodzujúcu moje dobre meno aj povesť,“ dodal. Gauliederova výpoveď podľa neho vôbec nehovorila o skutku, ktorý sa teraz rieši na súde.