Biznis s budovami súdov je stále v hre

Novotná: Pre sudcov a občanov nevidím žiadne pozitíva

Zámer ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) zriadiť v Bratislave mestský súd podľa vzoru Viedne narazil na nesúhlas sudcov. Spracovaný materiál s návrhom jej zámeru je podľa podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava II Ľubice Novotnej povrchný a niektoré dôvody absolútne nezodpovedajú realite.

Vyslovili ste sa proti zámeru vytvorenia mestského súdu. Vidíte v ňom ale aj nejaké pozitíva?

V súčasnej podobe, tak ako bol vecný zámer prezentovaný, pri akejkoľvek snahe pochopiť zmysel tohto zámeru naozaj nevidím pre sudcov okresných súdov žiadne pozitíva. Takisto ani pre samotných občanov, ktorým sa dostupnosť k súdom značne zhorší. Jediné pozitívum by zriadenie takéhoto gigantu eventuálne mohlo priniesť advokátom, ktorí by nemuseli chodiť na pojednávania z jedného konca mesta na druhý. Ale to zámer ministerstva zrejme nebol.

Ministerstvo hovorí, že rekonštrukcie budov okresných súdov, ktoré by z nich spravili moderné proklientske inštitúcie, by boli neekonomické. Potrebujú také zásadné opravy?

Okresné súdy Bratislava II, III, IV a V sú umiestnené do vhodných priestorov v rámci svojho okresu, ktoré majú vo vlastníctve. O investícii do modernizácie týchto budov nemožno hovoriť ako o neekonomickej, keďže nebola vykonaná podrobná finančná analýza. Materiál ministerstva (ktorý nevieme kto spracoval) je v tejto otázke povrchný, pričom stav súčasných budov bol v tomto vecnom zámere vyhodnotený takmer ako nevyhovujúci, čo absolútne nezodpovedá realite! Jednoznačne kompletnú rekonštrukciu si vyžaduje iba budova Okresného súdu Bratislava I na Lazaretskej ulici.

Sudcovia Okresného súdu BA II sa v pripomienke k návrhu vyjadrili, že pre sudcov je absolútne neprijateľné, aby nová budova mestského súdu bola prenajatá alebo zakúpená od silných finančných skupín. Boli by ste v takom prípade skôr za stavbu nového sídla?

Považujem za absolútne nevhodné a neprijateľné aby mestský súd sídlil v budove prenajatej od súkromného sektora. Ak by sme pripustili odôvodnenosť zriadenia súdu takýchto rozmerov (čo v súčasnosti jednoznačne odmietame), určite by bola najvhodnejšia výstavba novej budovy, postavenej výlučne pre potreby takéhoto súdu. Opakujem však, že i tento variant odmietame, keďže ani jeden z očakávaných prínosov, ktoré uvádzalo ministerstvo, nie je možné považovať za reálny.