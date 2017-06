Parkovací systém v nemocniciach rezortu zdravotníctva sa od 1. júla upraví

Po novom minimálne 70 % parkovacej kapacity parkoviska pripadne pacientom, sprevádzajúcim osobám a návštevám pacienta. Z toho 6 % bude pre osoby zdravotne ťažko postihnuté. Maximálne 27 % parkovacej kapacity sa vyčlení pre zamestnancov a nezúčastnené osoby. Pre vrcholový manažment podriadenej organizácie zostanú zvyšné maximálne tri percentá (maximálne 10 parkovacích miest).

Od začiatku júla budú mať pacienti a sprevádzajúce osoby nárok na bezplatné parkovanie v trvaní štyroch hodín. V prípade návštev pacientov to budú dve hodiny v čase návštevných hodín príslušného lôžkového oddelenia. Po uplynutí spomínaných časov bude parkovné v sume podľa cenníka podriadenej organizácie.

Do 1. júla tohto roka prejdú na takýto systém parkovania všetky nemocnice ministerstva zdravotníctva, ktoré spravujú parkovanie vo vlastnej réžii. „Hovoríme o príspevkových organizáciách, akciových spoločnostiach. Zhruba do konca októbra by to mali byť neziskové organizácie, kde je ministerstvo zdravotníctva spoluzriaďovateľom a do konca roka sa chceme vysporiadať aj s našimi nemocnicami, kde máme partnerov, kde je potrebné ďalšie rokovanie,“ povedal minister ešte v máji.

Drucker zároveň upozornil, že naďalej bude fungovať systém parkovania pre ostatných návštevníkov. „My hovoríme o statuse pacienta alebo doprovodu pacienta. Ak by na parkovisko prišla osoba, ktorá si ide v rámci občianskej vybavenosti vybaviť niečo iné, mimo nemocnicu a nie je jej poskytovaná zdravotná starostlivosť, pre tú bude platiť štandardný cenník parkovania,“ vysvetlil Drucker.

Príkaz ministra sa nevzťahuje na časti parkovísk, parkovacích miest určených pre parkovanie vozidiel Rýchlej zdravotnej pomoci a Rýchlej lekárskej pomoci a vozidiel dopravnej zdravotnej služby, ak je prevádzkovaná podriadenou organizáciou.

Taktiež na služobné motorové vozidlá, prostredníctvom ktorých príspevková organizácia zabezpečuje technické a obslužné činnosti ako zásobovanie, či rozvoz pošty. Nevzťahuje sa ani na neziskové organizácie, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, a v mene ktorých koná rezort zdravotníctva. Vyňaté sú aj podriadené organizácie, ktoré prevádzkujú parkoviská bezplatne.

Ako sa píše v príkaze, zdravotnícki pracovníci budú potvrdzovať parkovací lístok každej osobe, ktorej bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a každej sprevádzajúcej osobe. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník bude povinný označiť parkovací lístok dátumom a časom ukončenia vyšetrenia, odtlačkom pečiatky s menom a kódom ošetrujúceho lekára, vlastnoručným podpisom.