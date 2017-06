Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Opoziční poslanci žiadajú ústavný súd, aby vydal predbežné opatrenie, ktorým by sa pozastavila účinnosť spomínaného zákona. „Zákon už platí, keďže má účinnosť od 2. júna. Dnes sa vám teda môže stať, že vám bagre začnú behať po vašom pozemku,“ povedal Ivan. Zásahy do súkromného vlastníctva pred vyvlastnením nehnuteľností považuje opozícia za neprípustné. Za neprijateľné tiež považuje, aby sa náhrady za predbežnú držbu vyplácali vlastníkom až po rozhodnutí o vyvlastnení, aj to len na čas držby.

Ústavný súd už v minulosti rozhodol, že štát nemôže stavať diaľnice a rýchlostné cesty na pozemkoch, ktoré riadne nevyvlastnil.

Ivan povedal, že hlavná výhrada k spomínanej novele sa týka jej súladu s článkom ústavy o práve na vlastníctvo. „Myslíme, že ide o zásah do vlastníctva za neprimeranú náhradu. To, čo je v zákone ako inštitút predbežnej držby, je de facto vyvlastnenie, ktoré nemá žiaden rámec v nejakej spätnej hodnote, ktorú vlastník majetku dostane,“ uviedol Ivan.

Vo vyvlastňovacej novele je podľa Ivana množstvo krívd voči majiteľom, keďže inštitút predbežnej držby dáva právo stavať na pozemku, aj keď s možnosťou návratu nehnuteľnosti do pôvodného stavu. „Neviem, ako je navrátiteľné, keď v rámci výstavby bude zbúraná budova, ktorá niekomu patrí,“ uviedol poslanec. Ministerstvo dopravy a výstavby podľa neho zdôvodňovalo potrebu novely špekulantmi s cenou pozemkov pod diaľnice.

Marosz vyhlásil, že nie sú proti výstavbe diaľnic, ale považujú za svoju povinnosť zastať sa ústavných práv občanov. „V právnom štáte je neprípustné, aby zákonodarca zneužíval moc a takto vydieral občanov,“ upozornil. „Keď už raz bagre na vašom pozemku stavajú diaľnicu, už to nikdy nikto nedá do pôvodného stavu a môžete sa súdiť, koľko chcete,“ dodal Marosz.

V spomínanom zákone nie je podľa Ivana možné ani súdne napadnúť rozhodnutie o predbežnej držbe. Je zobraté základné právo vlastníka pozemku alebo stavby, aby sa vôbec bránil," upozornil Ivan. Dotknuté sú podľa neho aj ďalšie práva, napríklad, pri prenájme pozemku. Škoda vlastníka pozemku by mala byť uhradená, ale strata zo zisku nájomcovi už nie. V zákone, ako dodal poslanec, nie je takisto definované to, že ak sa vyvlastnenie neuskutoční, ako dlho, aké škody a kto ich bude hradiť, keď sa nehnuteľnosť bude musieť vrátiť do pôvodného stavu.

V zákone podľa Ivana chýba aj to, že keď sa zruší predbežná držba, stavebné povolenie stratí platnosť. „Stavebné povolenie naďalej ostáva v platnosti, na cudzom pozemku. To sú neakceptovateľné veci. Detailov a napadnutých ustanovení je viac, to všetko je v našom podaní,“ povedal Ivan.

Marosz upozornil, že vláda Roberta Fica zo súčasných 25 projektov diaľnic a rýchlostných ciest má v omeškaní 24, sľúbila tristo kilometrov a mešká 296 kilometrov. Marosz pripomenul, že od roku 2013 za to zodpovedá štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček. „preto žiadame ministra (dopravy) Érseka, aby vyvodil zodpovednosť a Stromčeka odvolal,“ uzavrel.