Dráma v bratislavskom tuneli Sitina, z auta odletelo koleso

Na denník Pravda sa obrátila svedkyňa celej udalosti. „Autu predo mnou odletelo koleso, vozidlo sa začalo hádzať zo strany na stranu. Okolo lietali iskry. Našťastie som išla rýchlosťou len asi 60 km za hodinu, stihla som dobrzdiť, koleso ani úlomky ma netrafili, a našťastie ani do mňa nik nevrazil zozadu. Prvé, čo mi napadlo, že pôjdem pomôcť vodičovi, čo mal nehodu, ale v šoku som si uvedomila, že vystúpiť v tuneli, je riskovať vlastný život. Havarované vozidlo sa dalo pomaly obísť, dúfam, že to so šoférom dopadlo dobre,“ povedala tridsiatnička Katarína, ktorá išla cez Sitinu do práce z bratislavskej Dúbravky. Spoliehala sa na to, že tunel je monitorovaný a záchranné zložky okamžite zasiahnu.

Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michala Szeiffa sa pri nehode nikto nezranil. Odpadnuté koleso takisto nespôsobilo väčšie škody na vozidlách idúcich za ním.

Každá mimoriadna situácia v tuneli je pre bezpečnosť premávky veľkým ohrozením. V tuneloch majú vodiči obmedzené možnosti vyhnúť sa prekážkam, prípadne auto úplne odstaviť. Omnoho nižšia miera bezpečnosti je však v tuneloch s obojsmernou premávkou, kde hrozí nebezpečenstvo čelnej zrážky. V prípade jednosmerného diaľničného tunela čelný stret vozidiel, ktorý predstavuje vysoké riziko zranení, prípadne strát na životoch, nehrozí.

V minulosti sa ako problematické ukázali aj kolmé steny odstavných zálivov, ktoré umožňujú v prípade poruchy odstaviť v tuneli vozidlo. Vo Švajčiarsku v tuneli pri meste Sierre sa v roku 2012 narazil práve do príliš kolmej steny autobus plný detí. Pri nehode zomrelo 28 ľudí.

Švajčiarska nehoda vytvorila precedens, ktorý otvoril diskusiu o bezpečnosti v tuneloch. Na základe tejto nehody sa do odstavných zálivov aj v slovenských tuneloch začali montovať ochranné bezpečnostné zvodidlá. Tunel Sitina má tento bezpečnostný prvok od marca 2013. V prípade nárazu majú ochranné zvodidlá zmierniť dôsledky nárazu. Podobné zvodidlá nie je možné osadiť v tuneloch s obojsmernou premávkou. V prípade nehody by sa havarované vozidlo po kontakte zo zvodidlami mohlo dostať do protismeru, kde by hrozili ďalšie následky.

V máji tohto roka sa odohrala v tuneli Branisko nehoda troch automobilov, pri ktorej sa dvaja ľudia zranili ťažko a jeden ľahko. Tunel ostal na dve hodiny uzatvorený, pričom obchádzka viedla cez horský prechod Branisko. Začiatkom minulého roka sa zase v tuneli Sitina stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej v smere do Bratislavy havaroval kamión.