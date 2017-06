Iracké deti slovenčinu zvládajú

„Prijať deti, ktoré nevedia po slovensky, prežili si svoje a prišli z domovskej krajiny v inom citovom rozpoložení, ako je zvyčajné, bola pre nás veľká výzva,“ opísala na odbornej konferencii Učiteľ nie je Google4 pre denník Pravda proces ich integrácie.

Najväčším problémom podľa riaditeľky bola jazyková bariéra. Študenti boli rozdelení do tried podľa veku a absolvovali povinný osemtýždňový kurz slovenčiny. Staršie deti navštevovali jazykovú školu v Nitre, mladšie učila priamo na základnej škole učiteľka prvého stupňa. Civáňová by pri začleňovaní detí cudzincov v budúcnosti ocenila intenzívnejšiu jazykovú prípravu. „Vzdelávať a motivovať treba aj učiteľov,“ upozornila.

Podľa riaditeľky sú deti z Iraku šikovné a snaživé. „Môžem skonštatovať, že za rok sa naučili po slovensky v takej miere, že sa s nimi dorozumiete, vedia používať už aj súvislé vety. Žiaci sú úspešní, majú dobré známky, obaja deviataci sa dokonca dostali na stredné školy s maturitou v Nitre,“ poznamenala Civáňová.

Proces integrácie však nebol zďaleka bezchybný. V škole zápasili s problémom nedostatku učebníc a didaktických pomôcok. „Trápil nás aj čas, pretože tieto deti boli ihneď zaradené do vzdelávania a na vyučovacie hodiny. Popoludní sa zasa učili slovenský jazyk, navštevovali školský klub a záujmové útvary – nielen v škole, ale aj v obci,“ vysvetlila.

Škola v obci Výčapy-Opatovce pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchami učenia a správania, ale tiež s ľahkým a stredným mentálnym postihnutím. Študentov zo zahraničia začleňovala do kolektívu po prvý raz, no slovenské deti podľa riaditeľky prijali svojich nových spolužiakov z Iraku vskutku vzorovo.

„Tieto deti už mali svojich kamarátov hneď, ako sa nasťahovali. Začali sa zúčastňovať tanečného krúžku v obci, venovali sa športu… Žijú v dedine, kde je spoločnosť zomknutá, každý každého pozná, ľahko sa preto adaptovali, spoznali svojich susedov. Prijatie bolo dobré, deti sú spokojné, komunikatívne – no rovnako ako medzi slovenskými deťmi aj medzi týmito sú aj extroverti, aj introverti, čiže aj tomu sme sa museli prispôsobiť – a podľa toho sa k nim správať,“ podotkla Civáňová.

Šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google4 sa konal vo štvrtok a v piatok v Senci. Zúčastnilo sa na ňom takmer 500 pedagógov a riaditeľov zo všetkých stupňov škôl na Slovensku.

Zaoberali sa inklúziou vo vzdelávaní, adaptívnym učením a spôsobmi, ako prispôsobiť vzdelávacie metódy a procesy tak, aby si z nich každý žiak odniesol maximum. Akciu zorganizovalo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v spolupráci s írskym veľvyslanectvom. Odborným garantom bola Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity.